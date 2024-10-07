Хакери ГУР зробили "подарунок" Путіну на день народження: поклали важливу систему РФ

Чергова успішна спецоперація

У понеділок, 7 жовтня, у день народження Володимира Путіна хакери Головного управління розвідки Міноборони України здійснили успішну атаку на державну автоматизовану систему РФ "Правосуддя". Таким чином було паралізовано роботу судової системи по всій Росії.

В результаті кібератаки було отримано цінні відомості. Про це "Телеграфу" повідомили проінформовані джерела в українській розвідці.

Кіберфахівці ГУР МО України спільно з активістами групи "ВО Team" вирішили своєрідно "привітати" російського диктатора Володимира Путіна з днем народження — хакери зламали російську державну автоматизовану систему "Правосуддя". Ця система забезпечує електронний документообіг у всіх судах РФ.

Успішна атака хакерів паралізувала роботу судів, відомчих електронних поштових скриньок і офіційних сайтів. Крім цього, фахівці ГУР змогли отримати персональні дані користувачів та внутрішню документацію системи.

Після атаки росіяни почали масово скаржитися на те, що вони не можуть подати позови та переглянути час судових засідань.

Кібератака стала можлива завдяки низькій кваліфікації російських фахівців з кібербезпеки, а також через "дірки" у розпіарених російських системах кібербезпеки від "Лабораторії Касперського", ПАТ "Positive Technologies" та АТ "ИВК".

Для довідки: система "Правосуддя" — це система електронного документообігу в судах рф усіх юрисдикцій та рівнів. Через неї подають судові заяви, інформують про призначення та зміни судових засідань, отримують консультації щодо судових справ.

Нагадаємо, у березні українські кібер-війська здійснили наймасштабнішу за період війни DDoS-атаку на російські сервіси та портали. Відомо, що за цією атакою безпосередньо стоять спеціалісти ГУР.

Хакерам вдалося кілька днів паралізували роботу російських державних підприємств. Серед них – сайт московського метро, РЗ та МВС Росії.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що хакери ГУР "поклали" фінансовий сектор Росії. Під атаку потрапили такі банки, як "Відкриття" та Альфа-банк", їх системи платежів, телекомунікаційний оператор "Ростелеком" та внутрішні сервіси фінансових установ Російської Федерації.