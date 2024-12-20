Госреестры подверглись масштабной атаке российских хакеров: восстановление после нападения займет недели

Предварительно атаки подверглись важным государственным реестрам, доступ к которым будут восстанавливать неделями.

В Министерстве юстиции заявили о масштабной атаке российских хакеров на заведение. Под ударом оказалось большое количество важных государственных реестров; предварительно, восстановление их работы и данных займет в лучшем случае недели.

О проблемах в работе реестров сообщили в Министерстве юстиции. Правда, там сначала заявили о возобновлении доступа в государственные реестры до конца дня, заверив, что работы ведутся.

"Понимаем, насколько важен для каждого из вас доступ к государственным реестрам и сервисам, и искренне извиняемся за временные неудобства. К сожалению, мы столкнулись с серьезным вызовом – масштабным сбоем на уровне сетевой инфраструктуры, обслуживающей реестры… Работы по устранению проблем на уровне сетевой инфраструктуры продолжаются, в связи с чем Единые и Государственные реестры, создание и обеспечение функционирования которых входит в компетенцию МЮУ, а также вебсайты Минюста, ГП "НАИС" и колл-центр будут недоступны до конца дня", – говорится в сообщении.

Однако позже вице-премьер-министр Ольга Стефанишина официально сообщила, что сбой – следствие масштабной атаки российских хакеров на государственные реестры. По ее словам, сейчас ведется активная работа по ликвидации последствий. Атака осуществлялась российскими оккупантами с целью попытаться нарушить работу критически принципиальной инфраструктуры.

"Сегодня произошла самая масштабная внешняя кибератака на государственные реестры Украины за последнее время. В результате целенаправленной атаки временно приостановлена работа Единых и Государственных реестров, которые находятся в компетенции Министерства юстиции Украины… Наши специалисты работают в усиленном режиме над поэтапным восстановлением доступа к реестрам. По предварительной оценке угроз функционирования других ресурсов – нет", – написала она.

Стефанишина особо отметила, что предварительно, полное восстановление доступа к государственным реестрам займет около двух недель. Особенности предоставления государственных услуг гражданам в этот период будут предоставлены позже. В первую очередь доступ будет восстанавливаться в следующие реестры:

Государственный реестр актов гражданского состояния граждан

Единый государственный реестр юридических лиц и физических лиц предпринимателей

Государственный реестр прав на недвижимое имущество и их обременения.

"После полного восстановления будет проведен обстоятельный анализ атаки совместно с профильными органами для усиления защиты от подобных вмешательств в будущем. Мы держим ситуацию под контролем и делаем все необходимое для скорейшего возобновления работы всех сервисов", – говорится в сообщении.

Эксперт Антон Швец, комментируя атаку на реестры, посоветовал в ближайшие два дня даже не пытаться проводить какие-либо операции с государственными реестрами. Скорее всего, ничего не сработает. При этом отметим, что приложение "Дія" все еще работает, однако вносить туда какие-либо изменения, скорее всего, тоже будет невозможно.

Также ресурс YouControl, который для работы берет данные именно из государственных реестров, сообщает, что часть из них находится на обновлении. Из сообщения на сайте можно понять, что атаки подверглись не только реестрам, которые перечислила Стефанишина.

Тем временем российские хакеры заявили, что якобы поразили ряд государственных реестров Украины, скачав и уничтожив более миллиарда строк данных. По их заявлениям, объектами атаки якобы стали:

Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований;

Единый реестр общественных формирований;

Реестр публичных объединений;

Государственный реестр обременений движимого имущества;

Государственный реестр прав на недвижимое имущество;

Единый реестр частных исполнителей Украины;

Автоматизированная система исполнительного производства;

Единый Реестр должников;

Единый реестр осужденных и лиц, заключенных под стражу;

Единый реестр специальных бланков нотариальных документов;

Единая государственная электронная система е-нотариата;

Единый реестр нотариусов;

Реестр специальных бланков документов информационной системы Министерства юстиции;

Единый реестр доверенностей;

Наследственный реестр;

Государственный реестр актов гражданского состояния граждан;

Единый государственный реестр лиц, в отношении которых применены положения Закона Украины "Об очищении власти";

Автоматизированная система "Банкротство и неплатежеспособность";

Электронный реестр апостилей;

Единый реестр арбитражных управляющих Украины;

Единый реестр запретов отчуждения объектов недвижимого имущества;

Реестр прав собственности на недвижимое имущество;

Государственный реестр ипотек;

Единый реестр предприятий, в отношении которых возбуждено производство по делу о банкротстве;

Единый реестр доверенностей, удостоверенных в нотариальном порядке;

Единый реестр завещаний и наследственных дел;

Государственный реестр залогов движимого имущества;

Единый государственный реестр объединений граждан и благотворительных организаций;

Государственный реестр сделок;

Единый государственный реестр исполнительных производств;

Государственный реестр баз персональных данных;

Государственный реестр печатных СМИ и информационных агентств как субъектов информационной деятельности.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинские хакеры парализовали работу российских государственных предприятий. Среди них – сайт московского метро, РЖД и МВД России.