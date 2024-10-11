Як у кіно: киянин у складі банди хакерів на мільярди обікрав підприємства Європи та Америки (фото)

Зловмисники придумали хитру схему та використовували віруси-шифрувальники

Міжнародне кібер-угрупування, яке діяло з 2018 року, завдало підприємствам Європи та Північної Америки збитків у розмірі 3 мільярдів гривень. Одним із найактивніших членів банди хакерів виявився 49-річний киянин.

Причетність чоловіка до скоєння кібер-злочинів була доведена і його незабаром судитимуть в Україні. Загрожує зловмиснику до 12 років позбавлення волі. Про це повідомили у прес-службі Кіберполіції України.

Відомо, що у листопаді 2023 року українські правоохоронці спільно зі своїми іноземними колегами провели багаторівневу спецоперацію зі знешкодження міжнародного кібер-угруповання.

Слідством було встановлено, що з 2018 року фігуранти "інфікували" вірусами понад 1000 серверів провідних світових компаній Франції, Норвегії, Німеччини, Нідерландів, Канади та США. Для хакерських атак злочинці використовували самостійно розроблене шкідливе програмне забезпечення та віруси-шифрувальники.

Зловмисники зламували облікові записи працівників підприємства-жертви, використовуючи інформацію з відкритих джерел та методи соціальної інженерії. З привласнених облікових записів хакери поширювали шкідливий програмний код у корпоративні екосистеми, отримували доступ до серверів і викрадали з них інформацію.

Після цього дані на комп’ютерах жертв зашифровувалися та робилися непридатними для використання. За дешифрування інформації хакери вимагали мільйонні виплати у криптовалюті на підконтрольні гаманці.

Наприклад, за відновлення роботи серверів однієї з провідних хімічних компаній Нідерландів, зловмисники веліли перерахувати 450 біткоінів на підконтрольний криптогаманець, що в еквіваленті складає 48 мільйонів гривень.

За кілька років злочинної діяльності зловмисники зашифрували понад 1000 серверів світових підприємств і завдали їм збитків на суму понад 3 мільярди гривень.

Під час проведення багаторівневої міжнародної спецоперації правоохоронці провели понад 80 обшуків та припинили діяльність злочинної групи. Цікаво, що найактивнішим учасником кібер-угруповання виявився 49-річний мешканець Києва.

Під час обшуків за місцем його проживання було вилучено банківські картки, оргтехніку та майже 4 мільйони гривень. Також поліцейські виявили криптоактиви на суму понад 24 мільйони гривень, 9 елітних автомобілів та 24 земельні ділянки загальною площею майже 12 га.

На все вказане майно судом було накладено арешт.

У вересні 2024 року досудове розслідування стосовно українського фігуранта було завершено і обвинувальний акт направили до суду для розгляду. Чоловікові загрожує до дванадцяти років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що німецьку компанію Diehl Defense, яка займається виробництвом зброї, у тому числі систем ППО Iris-T, атакували хакери з Північної Кореї. За даними журналістів, зловмисники використали фейкові пропозиції роботи від нібито американських постачальників озброєння та розсилали їх співробітникам компанії.