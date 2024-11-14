Перший скандал із Пекіном після виборів: Китай звинуватили у хакерській атаці проти Трампа

Розслідування ще триває

Американські правоохоронці повідомили про атаку хакерів, яких пов'язують з КНР, на телефони політиків та посадовців США, зокрема, й обраного президента Дональда Трампа. Своєю чергою офіційний представник МЗС Китаю Лінь Цзянь відкинув ці звинувачення.

Представник китайського зовнішньополітичного відомства заявив, що Китай "не зацікавлений у використанні інтернету для втручання у внутрішні справи інших країн". Цзянь наголосив, що Пекін виступає проти поширення хибної інформації, пов'язаної з КНР, у політичних цілях.

Що цьому передувало

У середу, 13 листопада, у ФБР підтвердили, що хакери, афілійовані з Китаєм, зламали низку телекомунікаційних провайдерів і викрали дані, що стосуються законного прослуховування телефонних розмов, пише POLITICO. У цій заяві ФБР і Агентство з кібербезпеки та безпеки інфраструктури США також вперше визнали, що китайці викрали записи стільникового зв’язку американців і прослуховували розмови "обмеженої кількості осіб, які в основному залучені до урядової чи політичної діяльності".

ФБР і CISA раніше заявляли, що розслідують випадки злому хакерською групою, яку підтримує Китай, у кількох телекомунікаційних провайдерів. Вони не визнали, чи були вкрадені якісь дані, чи стежили китайці за кимось або чи мали вони доступ до систем, які оператори телефонного зв’язку використовують для виконання законних запитів на прослуховування — даних, які були б особливо цінними для іноземної шпигунської служби.

Попри те, що в заяві не згадуються імена посадових осіб, які постраждали від злому, обраний президент Дональд Трамп і обраний віцепрезидент Джей Д. Венс були серед тих, чиї номери телефонів стали мішенню китайських хакерів. У заяві зазначається, що CISA і ФБР продовжують надавати допомогу постраждалим.

Раніше американські ЗМІ повідомляли, що китайські хакери використали свій доступ до телекомунікаційної магістралі, щоб визначити близько 40 людей для прослуховування, але з тих пір ця кількість зросла і потенційно може досягати тисяч. Загалом вважається, що китайці успішно отримали доступ до стільникових записів десятків мільйонів американців, хоча це не означає, що всі ці люди були виділені для стеження.

Розголошення щодо розслідування хакерських атак є свідченням того, що мова йде про один із найсерйозніших зломів за останній час. Загалом це стосується близько 10 телекомунікаційних провайдерів, у тому числі Verizon, AT&T і Lumen.

Раніше стало відомо, що ФБР повідомило адвокату Трампа Тодді Бланшу про прослуховування його телефону китайськими хакерами. За даними CNN, хакерам вдалося отримати доступ до листування Бланша із сім'єю. Після того, що сталося, адвокат змінив телефонний номер. Потім хакери спробували атакувати телефон самого Трампа та його наближених, у тому числі обраного віцепрезидента США Джея Ді Венса.

Нагадаємо, члени перехідної команди новообраного президента США Дональда Трампа складають список військових офіцерів, які підлягають звільненню з Пентагону. Це стане безпрецедентною перестановкою.