Російських хакерів, які кошмарять Захід, прикриває сам Путін: західні спецслужби безсилі

Путін побудував корумповану мафіозну державу з собою в центрі

Замість того, щоб ховати награбоване, російські кіберзлочинці з розмахом демонструють свої незаконно здобуті статки. Цього тижня Велика Британія, США та Австралія наклали санкції на кількох членів однієї родини, яку вважають причетною до кібератак.

Усі вони пов'язані з хакерськими атаками на Захід, і всіх їх прикриває Путін. Про це пише британське видання The Sun.

За голову ймовірного лідера злочинного угруповання, 37-річного Максима Якубця, призначено винагороду у 3,8 мільйона фунтів стерлінгів. Проте цей факт, здається, зовсім не турбує чоловіка.

Хакерська група, яку очолює Якубець, називається Evil Corp. На відміну від традиційних злочинців, ці хакери не приховують своє багатство. За словами видання, Якубець їздить на яскравому Lamborghini з номерним знаком "злодій".

Evil Corp діє з підвалів московських кав'ярень та хмарочосів. Група націлена на благодійні організації, школи, компанії та звичайних громадян. За словами Віла Лайна з Національного агентства з питань злочинності Великобританії (NCA), це "ймовірно, одне з найзначніших кіберзлочинних угруповань усіх часів".

Максим Якубець став хакером у 2007 році, коли йому було лише 20. Його група використовувала шкідливе програмне забезпечення Jabber Zeus для крадіжки коштів з банківських рахунків. У 2015 році через їхнє шкідливе ПЗ Dridex було викрадено 20 мільйонів фунтів стерлінгів лише у Великобританії.

Через в'язки Evil Corp з російськими спецслужбами їх складно притягнути до відповідальності. Тесть Якубця, Едуард Бендерський — колишній член елітного підрозділу ФСБ "Вимпел". Видання пише, що він нібито здійснював вбивства за кордоном на замовлення Кремля. Міністерство фінансів США стверджує, що Якубець "надає безпосередню допомогу зловмисним кіберзусиллям російського уряду".

Нещодавно запроваджені санкції стосуються кількох членів родини Якубця, включаючи його брата Артема та батька Віктора. Однак малоймовірно, що президент Володимир Путін посадить їх у в'язницю через зв'язки Evil Corp з ФСБ.

Міністр закордонних справ Великобританії Девід Леммі заявив: "Путін побудував корумповану мафіозну державу з собою в центрі. Ми повинні боротися з цим на кожному кроці, і сьогоднішні дії — це лише початок". Санкції спрямовані на обмеження пересувань хакерської групи та потоку коштів у Росію та з неї.

Хоча арешти, пов'язані з кіберзлочинним угрупованням LockBit, яке є філією Evil Corp, вже відбулися у Великобританії, притягнення до відповідальності основних членів групи залишається складним завданням, доки Путін перебуває при владі.

Нагадаємо, раніше"Телеграф" писав, що у Польщі зірвали плани російських хакерів. Вони намагалися проникнути в державні структури, викрасти дані та займатися здирством.