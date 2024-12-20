Офіс Зеленського міг взяти під контроль велике підприємство на Прикарпатті - розслідування

Керівник ОП Андрій Єрмак на запит видання поки що теж не відповів

Офіс президента ймовірно отримав контроль над одним з найбільших хімічних підприємств України "Карпатнафтохім". Підприємство, яке раніше перебувало під арештом через підозри у виведенні мільярдів до Росії, несподівано змінило власника.

Новим співвласником став Андрій Веселий, чий брат регулярно відвідує урядовий квартал та отримав посаду в націоналізованому банку. Про це йдеться в розслідуванні "Української правди".

За словами журналістів, у серпні 2022 року правоохоронці наклали арешт на корпоративні права та нерухомість "Карпатнафтохіму". Підприємство мало перейти в управління АРМА, проте агентство заявило про неможливість пошуку нового управителя через помилки в документації.

Андрій Веселий, фото з відкритих джерел

Як пише видання, через 14 місяців суд скасував арешт підприємства. "Посприяти" цьому, ймовірно, міг Офіс президента. А за пів року співвласником заводу став Андрій Веселий. Джерела в податковій повідомили журналістам УП, що за 20 років він офіційно отримав лише 1,8 мільйона гривень доходів. Ще 2,2 мільйона гривень Андрій Веселий отримав як ФОП.

У розслідуванні зазначається, що знімальна група фіксувала автомобіль брата нового власника – Василя Веселого – в урядовому кварталі протягом місяця по кілька разів на тиждень. За інформацією співрозмовників видання, його призначили радником керівника націоналізованого "Сенс банку", попри відсутність досвіду в банківській сфері.

Василь Веселий в коментарі журналістам заперечив знайомства в Офісі президента, пояснивши візити до урядового кварталу місцем проживання. За його словами, брат придбав частку в підприємстві за "свої кошти".

Водночас Андрій Веселий відмовився розголошувати подробиці купівлі частки в "Карпатнафтохім". Керівник ОП Андрій Єрмак на запит видання поки що теж не відповів. А в Офісі генпрокурора "Українській правді" повідомили, що наразі у кримінальному провадженні справи "Карпатнафтохіму" проводять слідчі дії.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що "Енергоатом" хоче закупити труби за подвійними цінами. Це може бути пов'язано з планами "великого атомного будівництва".