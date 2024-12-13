"Енергоатом" хоче закупити труби за подвійними цінами, - розслідування

Закупівля може бути пов'язана з планами "великого атомного будівництва"

"Енергоатом" планує закупити спеціальні труби для атомної енергетики за цінами, які вдвічі перевищують ринкові. Тендер оголошено на закупівлю труб для охолодження реакторів, що використовуються у критично важливих системах АЕС.

Керівництво компанії готове витратити на це понад 339 мільйонів гривень з державного бюджету, хоча востаннє такі труби купували за вдвічі нижчою ціною. Про це йдеться у розслідуванні проєкту "Наші гроші".

За даними тендерної документації, "Енергоатом" планує придбати 374 тонни спеціальних труб з корозійностійкої сталі. Поставка передбачається до Нетішина, де розташована Хмельницька АЕС. Термін виконання замовлення – до кінця лютого 2025 року.

Згідно з документами, вартість однієї тонни труб складе 20,69 євро за кілограм. Для порівняння, у 2019 році харківський "Турбоатом" закуповував аналогічні труби в італійської компанії за 9,65-10,41 євро за кілограм.

За даними державного підприємства "НДКТІТП ім. Осади", ціна таких труб найбільше залежить від вмісту нікелю, якого у їхньому складі 10-14%. Однак на світовому ринку вартість нікелю з 2019 року зросла лише на 9%.

Короткий термін постачання – до кінця лютого 2025 року – свідчить про те, що труби вже виготовлені або виготовляються зараз. Потенційні постачальники звернулися до "Енергоатому" з проханням подовжити термін поставки до травня 2025 року та змінити умови оплати. Замість піврічної відстрочки платежу вони пропонують внести 50% передоплати, враховуючи специфіку виробництва та значні фінансові витрати.

Народний депутат Ярослав Железняк на своїй сторінці у Телеграм зазначив, що закупівля може бути пов'язана з планами "великого атомного будівництва". За його словами, 17 грудня Верховна Рада має розглянути законопроєкт про добудову блоків ХАЕС, без якого такі закупівлі є незаконними.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що нардеп звинуватив "Енергоатом" у присвоєнні грошей з бюджету. Навколо найбільшої енергокомпанії країни спалахує черговий гучний скандал.