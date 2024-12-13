Відомого лакшері-блогера викрили на несплаті податків в 70 млн грн

Розслідування триває

Відомого блогера з 68 тисячною авдиторією в Instagram викрили на не сплаченні податків від усіх своїх доходів. Держподатслужба донарахувала інстаблогеру та його помічникам 70 млн грн недоїмки.

Про це повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. За його словами, блогер вихвалявся своїми високими доходами в мережі, тому і зацікав податкову службу.

"Держава все бачить і реагує згідно з законом. Поясню на кейсі інста-блогера Андрія М. Олександровича, який через свою сторінку в інстаграмі вчив 68 тисяч підписників, як розбагатіти. На це звернули увагу в Головному СУ Нацполу і разом з ДПС без особливих труднощів провели перевірку блогера та його кунаків-дроперів, які разом з фігурантом отримували доходи без декларування, донарахувавши їм (увага!) 70,7 млн грн недоїмки", — написав Гетманцев.

За його словами, названа сума не остаточна, наразі робота ще триває.

Зазначається, що в цьому конкретному випадку йдеться про блогера, який, на відміну від його колег, "які, як правило, навчають того, чого не вміють", справді зміг заробити на своїй сторінці, але й не в той спосіб, у який навчав підписників.

"Треба мати неабиякий підприємницький талант і сміливість, що межує із "відбитістю", щоб у війну рекламувати лакшері-життя, не сплачуючи жодної копійки податків", — підсумував голова комітету.

Раніше "Телеграф" писав, що відомому блогеру оголосили нову підозру після скандалу зі грошима для ЗСУ.