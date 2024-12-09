Монополія в українській фармі: понад 90% ринку контролюють дві компанії

За розслідування ситуації на фармацевтичного ринку взявся АМКУ

Дві компанії — "Бадм" і "Оптіма" — контролюють понад 90% фармацевтичного ринку України. Таке домінування обмежує конкуренцію, знижує доступність вигідних умов для аптек і спричиняє подорожчання ліків для кінцевих споживачів. Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна .

"За останні три роки середній розмір націнки дистриб’юторів зріс у 2,5 раза — з 4,5% у 2021 році до 12% у 2024-му. Це в черговий раз свідчить про змову великих дистриб’юторів та зловживання їхнім домінуючим становищем", — зазначається у статті.

Повідомляється також, що власник компанії "Оптіма" Андрій Губський, брат відомого політика Богдана Губського, проживає за кордоном. А серед трьох співвласників компанії "Бадм" — родини Суходольських і Олександра Дитятковського — останній також мешкає за межами України. Така ситуація ускладнює контроль за діяльністю цих компаній і викликає запитання щодо прозорості їхньої роботи на фармацевтичному ринку.

За розслідування ситуації на фармацевтичного ринку взявся Антимонопольний комітет України (АМКУ).

Обидві компанії ризикують отримати багатомільярдні штрафи: для "Оптіми" сума може скласти 5,4 млрд грн, а для "Бадму" — 6 млрд грн.

"Примітно, що їхні власники вже встигли терміново вивести значні суми дивідендів: "Оптіма" — майже 2,9 млрд грн, а "Бадм" — понад 2,3 млрд грн. Такий крок свідчить про спробу зменшити активи компаній перед потенційними штрафами", — повідомляє видання.

Також в парламенті ініційовано створення тимчасової слідчої комісії (ТСК), яка має зупинити корупційні схеми монополістів-посередників.