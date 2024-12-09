Працівник ДБР подав до суду на журналістів за розслідування про статки його родини: подробиці

Посадовець заявив, що журналісти безпідставно звинуватили його в корупції

Працівник ДБР Олександр Говорущак подав позов проти "Слідство.Інфо" та журналістки Яни Корнійчук через розслідування про елітну нерухомість його родини. Він вимагає видалити публікацію та виплатити моральну компенсацію у розмірі 80 тисяч гривень.

У матеріалі йшлося про майно родини посадовця, яке може коштувати 35 мільйонів гривень. Як повідомляє "Слідство.Інфо", будинок дружини посадовця коштує втричі більше, ніж вказано в декларації.

У суді Говорущак заявив, що журналісти використали неперевірені джерела та безпідставно звинуватили його в корупції. За документами, його дружина, теж працівниця ДБР, купила землю за 3 мільйони гривень, а будівництво будинку коштувало 1,45 мільйона. Натомість журналісти знайшли докази, що ділянка продавалася з готовим будинком за 14,5 мільйона гривень.

Тесть і теща Говорущака також придбали нерухомість у Києві та передмісті. Її вартість може становити близько 20 мільйонів гривень. У декларації вказано, що тесть неодноразово дарував гроші родині, а теща здавала їм в оренду паркомісце.

Говорущак досі користується службовою квартирою від Офісу генпрокурора, хоча живе в заміському будинку. У позові він зазначив, що разом із дружиною за роки подружнього життя заробив понад 17 мільйонів гривень.

Редакторка "Слідства.Інфо" Анна Бабінець зазначила, що завдяки позову та доданим документам журналісти дізналися багато важливих деталей, про які раніше Говорущак та його родичі відмовлялися говорити.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що Безугла та Савченко написали заяви одна на одну до СБУ та ДБР. Савченко пригадала опонентці її скандальні пости і наголосила, що Безугла має доступ до державної таємниці.