Офис Зеленского мог взять под контроль крупное предприятие в Прикарпатье — расследование

Руководитель ОП Андрей Ермак на запрос издания пока не ответил

Офис президента, вероятно, получил контроль над одним из крупнейших химических предприятий Украины "Карпатнефтехимом". Предприятие, ранее находившееся под арестом из-за подозрений в выведении миллиардов в Россию, неожиданно сменило собственника.

Новым совладельцем стал Андрей Веселый, чей брат регулярно посещает правительственный квартал и получил должность в национализированном банке. Об этом говорится в расследовании "Украинской правды".

По словам журналистов, в августе 2022 года правоохранители наложили арест на корпоративные права и недвижимость "Карпатнефтехима". Предприятие должно было перейти в управление АРМА, однако агентство заявило о невозможности поиска нового управляющего из-за ошибок в документации.

Андрей Веселый, фото из открытых источников

Как пишет издание, через 14 месяцев суд отменил арест предприятия. "Помочь" в этом вопросе, вероятно, мог Офис президента. А через полгода совладельцем завода стал Андрей Веселый. Источники в налоговой сообщили журналистам УП, что за 20 лет он официально получил всего 1,8 миллиона гривен доходов. Еще 2,2 миллиона гривен Андрей Веселый получил как ФЛП.

В расследовании отмечается, что съемочная группа фиксировала автомобиль брата нового владельца Василия Веселого в правительственном квартале в течение месяца по несколько раз в неделю. По информации собеседников издания, его назначили советником руководителя национализированного "Сенс банка", несмотря на отсутствие опыта в банковской сфере.

Василий Веселый в комментарии журналистам отрицал знакомства в Офисе президента, объяснив визиты в правительственный квартал местом жительства. По его словам, брат приобрел долю в предприятии за "свои средства".

В то же время Андрей Веселый отказался разглашать подробности покупки доли в "Карпатнефтехиме". Руководитель ОП Андрей Ермак на запрос издания пока тоже не ответил.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что "Энергоатом" хочет закупить трубы по двойным ценам. Это может быть связано с планами "большого атомного строительства".