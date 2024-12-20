Укр

Офис Зеленского мог взять под контроль крупное предприятие в Прикарпатье — расследование

Автор
Наталья Кухарик
Дата публикации
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Автор
Андрей Веселый, "Карпатнефтехим" Новость обновлена 20 декабря 2024, 15:33
Андрей Веселый, "Карпатнефтехим". Фото Коллаж "Телеграфа"

Руководитель ОП Андрей Ермак на запрос издания пока не ответил

Офис президента, вероятно, получил контроль над одним из крупнейших химических предприятий Украины "Карпатнефтехимом". Предприятие, ранее находившееся под арестом из-за подозрений в выведении миллиардов в Россию, неожиданно сменило собственника.

Новым совладельцем стал Андрей Веселый, чей брат регулярно посещает правительственный квартал и получил должность в национализированном банке. Об этом говорится в расследовании "Украинской правды".

По словам журналистов, в августе 2022 года правоохранители наложили арест на корпоративные права и недвижимость "Карпатнефтехима". Предприятие должно было перейти в управление АРМА, однако агентство заявило о невозможности поиска нового управляющего из-за ошибок в документации.

Андрей Веселый, фото из открытых источников

Как пишет издание, через 14 месяцев суд отменил арест предприятия. "Помочь" в этом вопросе, вероятно, мог Офис президента. А через полгода совладельцем завода стал Андрей Веселый. Источники в налоговой сообщили журналистам УП, что за 20 лет он официально получил всего 1,8 миллиона гривен доходов. Еще 2,2 миллиона гривен Андрей Веселый получил как ФЛП.

В расследовании отмечается, что съемочная группа фиксировала автомобиль брата нового владельца Василия Веселого в правительственном квартале в течение месяца по несколько раз в неделю. По информации собеседников издания, его назначили советником руководителя национализированного "Сенс банка", несмотря на отсутствие опыта в банковской сфере.

Василий Веселый в комментарии журналистам отрицал знакомства в Офисе президента, объяснив визиты в правительственный квартал местом жительства. По его словам, брат приобрел долю в предприятии за "свои средства".

В то же время Андрей Веселый отказался разглашать подробности покупки доли в "Карпатнефтехиме". Руководитель ОП Андрей Ермак на запрос издания пока тоже не ответил.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что "Энергоатом" хочет закупить трубы по двойным ценам. Это может быть связано с планами "большого атомного строительства".

Теги:
#Карпатнафтохим #Офис Президента #Розслідування