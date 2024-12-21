По всій Україні оголошували повітряну тривогу. Яка була небезпека

Українців просять не нехтувати тривогами

О 10:30 у суботу, 21 грудня, по всій Україні оголошували повітряну тривогу. Це було пов'язане з загрозою застосування росіянами балістичного озброєння. Об 11:03 дали відбій повітряної тривоги через балістику.

"Загроза застосування балістичного озброєння по всій території України", — попередили у Повітряних Силах України.

Моніторингові пабліки писали, що була загроза застосування міжконтинентальних балістичних ракет чи балістичних ракет середньої дальності з Астраханської області. Українців закликали перебувати в безпечних місцях.

Нагадаємо, балістичне озброєння відрізняється тим, що більшу частину польоту ця ракета здійснює по балістичній траєкторії, тобто перебуває в некерованому русі. За своїми тактико-технічними даними балістична ракета, що випускається з оперативно-тактичного комплексу, посідає проміжне місце між тактичними та стратегічними ракетами. Майже всі балістичні ракети є дуже складною ціллю для перехоплення засобами протиповітряної оборони.

Зокрема до балістичного озброєння відноситься остання російська "лякачка" — ракета "Орєшнік". Саме ним вони зараз намагаються залякувати українців. Це — російська балістична ракета середньої дальності (IRBM), яка, за даними українських військових, може розвивати швидкість понад 12 300 км/год. Ракета оснащена шістьма бойовими частинами, кожна з яких, як повідомляється, містить суббоєприпаси. Її характеризують як надзвичайно складну для перехоплення, хоча сучасні системи протиракетної оборони розроблені для протидії такому типу озброєння.

Як повідомляв "Телеграф", вранці у суботу, 21 грудня, у місті Казань у Татарстані (РФ) пролунали вибухи. Росіяни заявляють, що безпілотники влучили одразу у кілька житлових будинків.