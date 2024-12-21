В Росії пролунали вибухи, там скаржаться на атаку безпілотників

Місцеві нарахували до десятка вибухів

Рано вранці у суботу, 21 грудня, над курортним містом Сочі (Краснодарський край Росії) пролунала серія вибухів. Росіяни заявили про роботу своєї ППО.

Як повідомляють росЗМІ, жителі мікрорайону Лазаревське розповіли, що пролунало до десяти вибухів. Вони були досить потужними, адже затремтіли вікна в рамах та спрацювала сигналізація в автомобілях. Також про гучні звуки заявили жителі Туапсе (також Краснодарський край).

Тим часом міноборони Росії заявило, що над територію РФ минулої ночі нібито було знищено 19 безпілотників, які там назвали "українськими". За даними відомства 9 БПЛА було збито над Бєлгородською областю, 5 – над територією Воронезької, три – над акваторією Чорного моря та по одному – над територіями Курської області та Краснодарського краю.

Як повідомляв "Телеграф", ввечері 20 грудня у Рильську на Курщині пролунала низка потужних вибухів. Росіяни заявили про 5 загиблих та 26 постраждалих. Невдовзі керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони Андрій Коваленко опублікував фото вирви від прильоту біля палаючої будівлі. Він додав, що там дислокувалися військові армії Росії.