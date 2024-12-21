По всей Украине была объявлена воздушная тревога. Какая опасность существовала

Украинцев просят не пренебрегать тревогами

В 10.30 в субботу, 21 декабря, по всей Украине объявляли воздушную тревогу. Это было связано с угрозой применения россиянами баллистического вооружения. В 11:03 дали отбой воздушной тревоги из-за баллистики.

"Угроза применения баллистического вооружения по всей территории Украины", — предупредили в воздушных силах Украины.

Мониторинговые паблики писали, что существовала угроза применения межконтинентальных баллистических ракет или баллистических ракет средней дальности из Астраханской области. Украинцев призывали находиться в безопасных местах.

Напомним, баллистическое вооружение отличается тем, что большую часть полета эта ракета совершает по баллистической траектории, то есть находится в неуправляемом движении. По своим тактико-техническим данным баллистическая ракета, выпускаемая из оперативно-тактического комплекса, занимает промежуточное место между тактическими и стратегическими ракетами. Почти все баллистические ракеты представляют собой очень сложную цель для перехвата средствами противовоздушной обороны.

В частности, к баллистическому вооружению относится последняя российская "страшилка" — ракета "Орешник". Именно им они сейчас пытаются запугивать украинцев. Это российская баллистическая ракета средней дальности (IRBM), которая, по данным украинских военных, может развивать скорость более 12 300 км/ч. Ракета оснащена шестью боевыми частями, каждая из которых содержит суббоеприпасы. Ее характеризуют как чрезвычайно сложную для перехвата, хотя современные системы противоракетной обороны разработаны для противодействия такому вооружению.

Как сообщал "Телеграф", утром в субботу, 21 декабря, в городе Казань в Татарстане (РФ) раздались взрывы. Россияне заявляют, что беспилотники попали сразу в несколько жилых домов.