В Одеській області заблоковано роботу підрозділу ППО через конфіскацію боєприпасів: деталі інциденту

У ДБР наголошують, що конфіскація боєприпасів не заважає захисту повітряного простору регіону

У Військово-морських силах ЗСУ заявили про серйозний інцидент із конфіскацією боєприпасів для FPV-дронів. Через це перестав працювати підрозділ протиповітряної оборони на Одещині.

Працівники ДБР забрали вибухівку в підполковника Андрія Смірнова під час перевезення вночі 5 листопада. Як повідомляє hromadske, про це розповіли у пресслужбі ДБР та підтвердив сам військовослужбовець.

За словами підполковника Смірнова, він перевозив боєприпаси за наказом командира та мав усі потрібні документи. Водночас у ДБР зазначають, що в автівці виявили "активну броню з тротилом" без належних дозволів.

Як стало відомо виданню, суд в Одесі підтримав конфіскацію боєприпасів. Після оскарження апеляційний суд залишив це рішення в силі й продовжив арешт майна.

У коментарі hromadske у ДБР підтвердили, що розпочали розслідування за статтею про привласнення боєприпасів військовослужбовцем. Зараз тривають експертизи вилученої вибухівки.

За інформацією видання, підрозділ ППО мав знищувати ворожі дрони-розвідники, які з'являються над Одещиною за годину до ракетних атак. "Для виходу на бойові позиції нам потрібно 10-12 хвилин, тобто за годину ми б спокійно могли їх знищувати", — цитує hromadske підполковника Смірнова.

Попри це, у пресслужбі ДБР наголошують, що конфіскація боєприпасів не заважає захисту повітряного простору регіону.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, чи змушена Україна переводити бійців ППО до піхоти. У Генштабі дали відповідь.