В Одесской области заблокирована работа подразделения ПВО из-за конфискации боеприпасов: детали инцидента

В ДБР отмечают, что конфискация боеприпасов не мешает защите воздушного пространства региона

В Военно-морских силах ВСУ заявили о серьезном инциденте с конфискацией боеприпасов для FPV-дронов. Из-за этого перестало работать подразделение противовоздушной обороны в Одесской области.

Сотрудники ДБР забрали взрывчатку у подполковника Андрея Смирнова во время перевозки ночью 5 ноября. Как сообщает hromadske, об этом рассказали в пресс-службе ДБР и подтвердил сам военнослужащий.

По словам подполковника Смирнова, он перевозил боеприпасы по приказу командира и имел все необходимые документы. В то же время в ДБР отмечают, что в машине обнаружили "активную броню с тротилом" без надлежащих разрешений.

Как стало известно, суд в Одессе поддержал конфискацию боеприпасов. После обжалования апелляционный суд оставил это решение в силе и продлил арест имущества.

В комментарии hromadske в ДБР подтвердили, что начали расследование по статье о присвоении боеприпасов военнослужащим. Сейчас продолжаются экспертизы изъятой взрывчатки.

По информации издания, подразделение ПВО должно было уничтожать вражеские дроны-разведчики, которые появляются над Одесщиной за час до ракетных атак. "Для выхода на боевые позиции нам нужно 10-12 минут, то есть через час мы бы спокойно могли их уничтожать", — цитирует hromadske подполковника Смирнова.

Несмотря на это, в пресс-службе ДБР отмечают, что конфискация боеприпасов не мешает защите воздушного пространства региона.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, вынуждена ли Украина переводить бойцов ПВО в пехоту. В Генштабе ответили.