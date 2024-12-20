Умєров поговорив з міністром оборони Італії: обговорювали оснащення бригад ЗСУ

Обговорювалися питання ППО, підготовки бригад та співробітництва ВПК

Міністр оборони України Рустем Умєров поговорив зі своїм італійським колегою Гвідо Крозетто. Розмова відбулася 19 грудня, головною темою було надання Україні військової допомоги у 2025 році, в тому числі підготовка Італією бригад Збройних сил України.

Про це повідомив сам Умєров у Facebook. Міністр заявив, що обговорювалося два головні питання – це перспективи підготовки та оснащення українських бригад технікою, та посилення протиповітряної оборони України.

"Висловив вдячність Італії за вже надані системи ППО/ПРО для захисту нашого неба. Розраховуємо на подальшу підтримку в посиленні нашої протиповітряної оборони", – написав він.

Окрім того, зазначив Умєров, він наголосив на важливості співробітництва українського оборонного комплексу з найбільшими італійськими оборонними компаніями. На його думку, у цієї співпраці є величезний потенціал, який потрібно активно розвивати.

"Дякую міністру Крозетто за постійну підтримку та роботу над новим пакетом допомоги, який, розраховую, уже незабаром посилить наших захисників", – додав український міністр.

Нагадаємо, перед тим, як залишити посаду президента США Джозеф Байден закликав Конгрес виділити додаткові 24 мільярди доларів для посилення військової допомоги Україні. Це дозволить уникнути зупинення фінансування наступною президентською адміністрацією.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що голова Державного департаменту США Ентоні Блінкен 26 листопада заявив, що адміністрація Джо Байдена продовжить зусилля щодо нарощування військової допомоги Україні. Також підтримку Києва продовжать країни G7.

Зазначимо, що США в ніч з 12 на 13 грудня офіційно оголосили про надання Україні нового, вже 72-го пакета військової допомоги на загальну суму в 500 млн доларів. До його складу увійдуть снаряди для артилерії, боєприпаси для HIMARS, а також велика партія засобів захисту від зброї масового ураження.