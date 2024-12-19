Зеленський підбив підсумки зустрічі з Рютте: підтвердив, що Україна отримає більше систем ППО

Зеленський зазначив, що зустріч з Рютте була дуже важливою

Україна отримає від НАТО більше систем протиповітряної оборони, у яких має величезну потребу. Про це 18 грудня йшла мова під час зустрічі президента України Володимира Зеленського з генеральним секретарем Альянсу Марком Рютте.

Про це повідомив Офіс президента України. Зазначається, що окрім посилення української ППО обговорювалося питання щодо гарантій безпеки для України.

"Дуже важливо використати ці два дні в Брюсселі, щоб зустрітися з усіма нашими партнерами й мати однакову, що дуже важливо, не розділену – однакову, спільну позицію Європи щодо того, як убезпечити Україну, як зміцнити наших людей і, звичайно, зробити сильнішою нашу армію", – зазначив Зеленський перед зустріччю.

Коментуючи зустріч із генсеком НАТО в Telegram, Зеленський сказав, що вона була дуже важливою та змістовною. За його словами, багато часу було приділено питанню зміцнення ППО України.

"Дякуємо Марку, пану Генеральному секретарю НАТО, й усім партнерам за готовність більш активно посилювати наш повітряний щит, а також працювати разом заради дієвих гарантій безпеки. Альянс робитиме все, щоб Україна була максимально сильною, коли б ми не перейшли до більш активної дипломатії", – додав президент.

Зазначимо, що НАТО взяло на себе координацію західної військової допомоги Україні замість Сполучених Штатів Америки. Такий крок було заплановано заздалегідь.

Нагадаємо, у липні 2024 року на саміті НАТО у Вашингтоні Україні було запропоновано створити нову місію НАТО зі штаб-квартирою у Німеччині. Одним з її завдань є координація надання Києву різносторонньої допомоги в довгостроковій перспективі.