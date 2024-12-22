Жодна система ППО не дає 100% гарантії захисту - Георгій Тука
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Волонтер, засновник та керівник волонтерської групи "Народний тил" висловився про ефективність систем ППО
Ізраїль та США завдали потужного удару по Єменським хуситам.
Два цікаві моменти!
1 Перед тим хусити здійснили обстріл Ізраїлю (Яффа) балістичною ракетою. Вони запустили 1 ракету (модернізований варіант старого радянського "Скаду"). Одну!
Ізраїль має трирівневу систему ППО. Було здійснено кілька пусків, проте — невдало.
2. Під час здійснення атаки хуситів, американський корабель збив … власний літак. Оба пілоти катапультувались. Пілоти врятовані.
Отже!
Жодна система ППО не дає 100% гарантії захисту!
"Дружній вогонь" виникає в будь-якій армії світу.
Джерело: пост Туки в Facebook.
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