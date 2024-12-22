Рус

Жодна система ППО не дає 100% гарантії захисту - Георгій Тука

Автор
Георгій Тука
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Системи ППО Новина оновлена 22 грудня 2024, 16:44
Системи ППО. Фото Колаж "Телеграфу"

Волонтер, засновник та керівник волонтерської групи "Народний тил" висловився про ефективність систем ППО

Ізраїль та США завдали потужного удару по Єменським хуситам.

Два цікаві моменти!

1 Перед тим хусити здійснили обстріл Ізраїлю (Яффа) балістичною ракетою. Вони запустили 1 ракету (модернізований варіант старого радянського "Скаду"). Одну!

Ізраїль має трирівневу систему ППО. Було здійснено кілька пусків, проте — невдало.

2. Під час здійснення атаки хуситів, американський корабель збив … власний літак. Оба пілоти катапультувались. Пілоти врятовані.

Отже!

Жодна система ППО не дає 100% гарантії захисту!

"Дружній вогонь" виникає в будь-якій армії світу.

Джерело: пост Туки в Facebook.

Info Icon

Думки, висловлені в рубриці блоги, належать автору.
Редакція не несе відповідальності за їх зміст.

Теги:
#Україна #США #Близький Схід #Росія #Ізраїль #Ємен #Війна #Георгій Тука