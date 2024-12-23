Не боїться ППО? Над лінією фронту помітили російський пасажирський літак (карта)

Такі випадки трапляються не вперше

Над Україною вчергове помітили загадковий цивільний літак. Це сталося в суботу, 21 грудня.

Про це свідчать дані порталу Flightradar24. Близько 16:05 UTC (19:05 за Києвом) над територією України було зафіксовано літак Boeing 737-8EH російської компанії UTair.

Літак з бортовим номером RA-73698 прямував із Сочі до Москви. Проте його маршрут пролягав через Україну, над якою небо закрите.

На мапі польотів зафіксовано, як літак долетів до Куп'янська Харківської області, поряд з яким проходить лінія фронту. Проте згодом він з'явився вже над територією РФ. Потім борт успішно приземлився у московському аеропорту "Внуково".

Варто нагадати, що такі дивні "польоти" над Україною моніторингові сайти фіксують досить часто. Ймовірно, вони пов’язані зі збоями у роботі навігаційної системи чи самого сервісу з відстежування авіаруху. Деякі експерти пов’язували такі аномалії із роботою російських систем РЕБ.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у липні над усією територією України пролетів британський літак Військово-повітряних сил. Він кружляв над країною близько сьомої години.