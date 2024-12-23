"З шаблею для Усика ми влучили в десятку": історик-автор ідеї розповів про Мазепу і символізм

Світ гуглив "Ivan Mazepa" та "Usyk sword" після нестандартного вчинку боксера

Чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Олександр Усик змусив весь світ шукати в інтернеті "Ivan Mazepa" та "Usyk sword". Така популярність українського гетьмана Івана Мазепи наступила після того, як Усик підняв на рингу в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) справжню гетьманську шаблю XVII століття.

"Телеграф" поспілкувався з істориком Олексієм Сокирком, який підказав використати раритетну зброю та був консультантом цього проєкту. Сокирко фахово досліджує козацтво XVII-XVIII ст. та є доцентом кафедри давньої та нової історії України в університеті Тараса Шевченка.

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Олексій Сокирко розповів, що ідея виходила від фонду Олександра Усика та Агенції культурних промоцій Ukraine WOW.

"Усик завжди цікавився козацькою тематикою, це у нього не перший такий інтерес… Раніше він виходив у козацьких костюмах, і в нього були всякі булави — але вони більшою мірою були дизайнерські чи бутафорські. А тут їм хотілося справді якогось історичного артефакту, який би пов'язаний був з українською історією, культурою. І тому вони звернулися до мене, як до історика", — розповідає Сокирко.

Були різні опції, йшлося про ті артефакти, які збереглися до нашого часу та пов'язані з козацькою епохою, з її героями. Серед різних варіантів обрали саме шаблю.

"Це все ж таки бійцівський, силовий вид спорту. Переможець — це боєць, який виборює перемогу. Логічно, що він вибирає саме зброю, яка є символічним втіленням боротьби і цієї змагальності.

А Іван Мазепа — все ж таки не просто гетьман України, а особлива фігура в нашій історії.

"Мазепа підняв повстання проти Москви, проти Російської імперії в обороні прав і вольностей Гетьманщини, автономії України, її соборності, суверенітету. У нас не так багато меморіальних речей, які взагалі пов'язані з козацькими гетьманами й Мазепою, тим більше. І на щастя зберігся цей клинок. Він знаходиться постійно на зберіганні в Чернігівському обласному історичному музеї імені Василя Тарновського. У цій колекції, до речі, досить багато різних меморабілій та артефактів, пов'язаних з історією українського козацтва. Ця шабля була відома дослідникам, історикам, її вивчали, її описували", — каже Сокирко.

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Став популярним також запит "Меч Усика"

Місія "оживити бронзового Мазепу"

Головна ідея полягала у тому, аби з'єднати ланцюжком на відстані 300 років воїнів і захисників України козацького періоду і сучасності. Показати, як Україна себе відстоювала, що це — тяглість.

"Історично наша територія завжди була ареною війн. Нас завжди намагалися звідси витіснити чи знищити, але ми завжди цьому опиралися. Для мене, як для історика, дуже важливо, щоб ми змогли зрозуміти історичну постать Івана Мазепи. Пересічний українець сприймає Мазепу віртуалізовано: це якийсь символ, людина без конкретної тілесності", — каже Сокирко.

На противагу постаті Івана Мазепи, Степан Бандера чи Симон Петлюра є більш зрозумілі для сучасного українця: їхні гасла та біографії на слуху, про них знімають фільми. Образ Мазепи — навпаки, більш затуманений.

"Ми його оживили, таким чином олюднили, не просто для світу, але й для сучасних українців. Він, я сподіваюся, після цього перестане бути "бронзовою" віртуальною фігурою, яка на купюрах, на монетах. Ось він і його шабля, її можна побачити в Україні, її побачив весь світ. Це дуже важливо", — каже історик.

Означає справедливість. Чому шаблю сприйняли на Сході

Прапор Королівства Саудівська Аравія також має меч. Емблема Королівства — це два схрещених мечі та пальма

Поєдинок відбувався у Саудівській Аравії і так співпало, що на прапорі Королівства також зображений клинок. Окрім цього, символ є ще й на емблемі (там мечів аж два). Жест українського боксера виявився близьким та зрозумілим арабській аудиторії, знайшовши там відгук.

"Тут щасливо зійшлися зірки в цьому відношенні. У початковому задумі ми про це не думали, хоча знали, що клинок виготовлений на території Османської імперії — це дамаська сталь. Він був привезений в Україну і вже тут були зроблені декори та написи майстрами вірменського і грецького походження. Руків’я і гарду змонтували українські зброярі", — розповів Сокирко.

Історик зробив аналогію із сучасною зброєю: це конструктор. Приміром, артилерійські системи, ракети, чи танки ми збираємо з деталей, які виробляються в різних країнах. Зброярство за часів Мазепи працювало за таким же принципом.

Цей клинок є унікальним, бо він є пам'яткою зброярського мистецтва, що поєднало традиції Заходу і Сходу.

"У мусульманських країнах та взагалі країнах ісламського Сходу шабля і холодна зброя є одним із символів вояцтва. Так само вона є символом рицарства в українській культурі та взагалі в європейській культурі. На прапорі Королівства клинок супроводжується шагадою (найголовніший молитовний вислів мусульман): "Немає бога крім Аллаха і Мухаммад — пророк його", — розповідає історик.

Арабські медіа написали про шаблю Мазепи завдяки Усикові

Ще більший символізм у тому, що шабля-меч — це символ справедливості.

"І так зійшлося, зійшлися зірки, що у наша шабля Мазепи, який воював за суверенітет і соборність України на початку XVIII столітті, опинилася у руках теперішнього чемпіона Олександра Усика. Боксер присвятив свій бій матерям і захисникам теперішньої України. У часи російсько-української війни шабля є символом звитяги і захисту боротьби за себе, за незалежність, за свої права та суб'єктність. Дивлячись стрічки новин, не тільки європейських чи американських, а ще Al Jazeera багато писала і про поєдинок, і про шаблю. Я відчув, що тут ми теж влучили, так би мовити, в десятку. Символіка не є герметично-українською, її не треба розшифровувати і пояснювати", — каже історик.

Це вояцький, рицарський символ. Одночасно це шабля володаря, який воював за незалежність України. Тепер цей символ в руках нинішнього чемпіона світу з боксу, Олександра Усика, вона промовляє сама за себе.

Раніше "Телеграф" розповідав історію шаблі Івана Мазепи. Гетьман подарував її осавулу Семену Савичу за його заслуги. На клинку шаблі нанесено напис: "Всю надію свою на тебе покладаю, Мати Божа, захисти мене під покровою своєю!".