"Мені гидко": донька Фаріон накинулась на Усика після перемоги, мережа вибухнула реакціями

Боксер наразі ніяк не відреагував

Донька Ірини Фаріон Софія Семчишин накинулась на боксера Олександра Усика після його переможного бою з Тайсоном Ф'юрі. Софія обурилась тим, що український боксер присвятив перемогу усім матерям.

Як зазначила вона на своїй сторінці, її мати мертва, а Усик свого часу образив Ірину Фаріон.

"Ти присвятив свою перемогу матерям України? Мою маму вбито! Дивись, що ти говорив про мою Маму. Ти нашу сімʼю образив. Мені гидко, що зараз, вся фб сторінка про цей поєдинок, а я хочу, щоб вона була про наших Захисників", — написала донька Фаріон і прикріпила відео з Усиком, де він читає вірш, присвячений її матері російською мовою.

Водночас у мережі користувачі шоковані такою поведінкою Семчишиною, адже вона нібито просто намагається хайпувати на інших, бо про вбивство Фаріон вже не так часто і говорять. Хтось каже, що жінці боляче, але ображати абсолютного чемпіона світу з боксу, який прославив Україну на весь світ, — це ницо.

Були люди, які неодноразово наголосили, що донька Фаріон хвора і їй треба у психлікарню лягати, бо її скандальні історії затягнулись.

Нагадаємо, що в Усика є дружина та четверо дітей, які підтримували батька під час бою. У мережі вже показали, як вони виглядають.

Раніше "Телеграф" розповідав, що рік тому донька Фаріон поїхала з місця ДТП. Вже відомо, що вирішив суд.