Дуже рідкісне: що означає прізвище Усик та де воно поширене найбільше

Прізвище чемпіона сягає козацьких часів

Прізвище українського спортсмена Олександра Усика, який захистив свої титули у важкому бою з британцем Тайсоном Ф’юрі, зустрічається в Україні не часто. Воно є доволі незвичайним також за етимологією.

За даними порталу "Рідні", сьогодні його носять лише 2994 особи. Найбільше людей з прізвищем Усик проживає у Києві — 231 особа. У Сумах нараховується 97 носіїв цього прізвища, а в Рівному — 88. Переяслав-Хмельницький район став справжнім осередком роду Усиків: тут на одного носія прізвища припадає 382 жителі.

Історія прізвища сягає глибокої давнини. За інформацією сайту "Бекет", воно походить від мирського імені Ус, яким називали чоловіків з довгими вусами. За старих часів вуса були ознакою мужності та поваги. Чоловіки пишалися довгими й густими вусами, а дехто навіть носив штучні, щоб підкреслити свій статус.

"Ономастикон" С.Б. Веселовського фіксує численні згадки про носіїв прізвища. Зокрема, на початку 17 століття в селі Червоноармійське Київської області жив Усик Олександр Васильович. У селі Олішівка мешкав селянин на прізвисько Вус, а в місті Вознесенськ Миколаївської області — Вус Агрипіна Павлівна.

Козацькі реєстри 1649 року містять записи про представників роду. У Ніжинському полку служили Степан та Тимош Усики, а в Полтавському — Яцько Усик з Ковалевської сотні. Компут Полтавського полку 1718 року згадує козака Демка Усіков'ята з села Рибце. У присязі Миргородського полку 1732 року значиться козак Антон Усік з Уцтивицької сотні.

Поширення прізвище Усик в Україні

Також раніше "Телеграф" писав, що ваші предки були дуже злими людьми, якщо у вас таке прізвище. З часом значення таких прізвищ втрачалося, і вони перетворювалися просто на родинні назви.