"Уявляю, як у росіян підгорає": як команда Усика втілила ідею з шаблею Мазепи

Усику пропонували 3 варіанти, та він вибрав саме шаблю

Поява шаблі гетьмана Мазепи стала однією з найяскравіших подій під час історичного бою Олександра Усика в Саудівській Аравії. Цей момент, що мав на меті показати світові українську історію, вразив мільйони глядачів по всій планеті.

Співзасновниця піар-агенції Gres Todorchuk Ярослава Гресь розкрила деталі організації цього унікального проєкту. "Скільки часу Олександр Усик вирішував, чи хоче/може він підняти над головою шаблю видатного гетьмана, ім’я якого століттями паплюжили росіяни? 5 хвилин", — розповідає Ярослава.

Спочатку йому запропонували 3 варіанти: шаблю Мазепи, пернач Семена Палія та срібне Євангеліє.

За її словами, Усик одразу обрав шаблю: "Звісно, шабля. Звісно, Мазепа. Звісно, робимо". Жодних вагань у чемпіона не виникло.

Організація демонстрації історичного артефакту такого рівня вимагала злагодженої роботи дванадцяти команд. До процесу долучилися фахівці Чернігівського історичного музею, Чернігівської ОДА, Національного реставраційного центру, Міністерства культури та МЗС України.

Значну роль відіграло посольство України в Саудівській Аравії, де вперше за 33 роки мали демонструвати українські культурні цінності. Співпрацювали також із Міністерством культури Саудівської Аравії та Генеральним управлінням з питань дозвілля країни.

"Шаблю охороняли більше людей, ніж самого Усика", — зазначає Ярослава. Транспортування реліквії здійснювала команда Kunstrans з дотриманням усіх норм та під контролем музейних фахівців. Науковим консультантом проєкту виступив український історик Олексій Сокирко.

Від моменту перемоги Олександра до появи шаблі на рингу минуло дев'ять хвилин. "Ми з Юлією Соловей майже змирилися, що шаблю не винесуть, бо щось таки пішло не так. Але от ми побачили знайомий чорний футляр. За хвилину — на червоному оксамиті знайомий контур", — згадує Гресь.

За перші 24 години після бою запити в пошукових системах про гетьмана Мазепу зросли в тисячі разів. Історія з'явилася в провідних американських, британських та арабських медіа.

"На фото — 6 годин до бою. Олександр Усик вперше підіймає шаблю Мазепи над головою. "Я зроблю це ось так". І зробив," — підсумувала жінка. А згодом, після перемоги, Усик дивився перші новини в міжнародних медіа і казав "Уявляю, як зараз пригорає у москалів".

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