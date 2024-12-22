Усик побив Ф’юрі в реванші

Грандіозне шоу боксу в Саудівській Аравії завершилося чемпіонським поєдинком у надважкій вазі

У суботу, 21 грудня, в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) відбувся великий вечір професійного боксу. У головному поєдинку шоу чемпіон світу за версіями WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександр Усик (23-0, 14 КО) захищав титули у бою проти колишнього чемпіона світу Тайсона Ф’юрі (34-2-1, 24 КО).

Другий бій між українцем та британцем, який проходив на Kingdom Arena, завершився перемогою Усика. Про це повідомляє "Телеграф".

Усик та Ф’юрі провели конкурентний бій. Олександр традиційно блискуче працював на ногах та проводив непогані серії ударів. Ф'юрі, своєю чергою, намагався користуватися своїми габаритами, часом діючи на межі фолу. За підсумками 12 раундів усі судді віддали перемогу українцю – 116-112 (тричі).

Додамо, що на вечорі боксу у Саудівській Аравії виступили четверо українців. Раніше у 10-раундовому поєдинку андеркарда українець Андрій Новицький захистив свій титул у надважкій вазі. Потім боксер Усика Даніель Лапін здобув перемогу за очками, здобувши другорядний чемпіонський пояс. Крім того, українець Сергій Богачук здобув дострокову перемогу.

Відео першого бою Усик — Ф’юрі

Зазначимо, у першому поєдинку Усик — Ф’юрі, який також пройшов у Ер-Ріяді, Олександр роздільним рішенням суддів здолав Ф’юрі. "Циганський король" тоді не визнав поразки, моментально активувавши опцію реваншу.