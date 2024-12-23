"С саблей для Усика мы попали в десятку": историк-автор идеи рассказал о Мазепе и символизме

Світ гуглив "Ivan Mazepa" та "Usyk sword" після нестандартного вчинку боксера

Чемпион мира по боксу в тяжелом весе Александр Усик заставил весь мир искать в интернете "Ivan Mazepa" и "Usyk sword". Такая популярность украинского гетмана Ивана Мазепы наступила после того, как Усик поднял на ринге в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) настоящую гетманскую саблю XVII века.

"Телеграф" пообщался с историком Алексеем Сокирко, который подсказал использовать раритетное оружие и был консультантом этого проекта. Сокирко профессионально исследует казачество XVII-XVIII вв. и является доцентом кафедры древней и новой истории Украины в университете Тараса Шевченко.

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Алексей Сокирко рассказал, что идея исходила от фонда Александра Усика и Агентства культурных продвижений Ukraine WOW.

"Усик всегда интересовался казацкой тематикой, это у него не первый такой интерес… Раньше он выходил в казацких костюмах, и у него были всякие булавы — но они в большей степени были дизайнерские или бутафорские. А здесь им хотелось действительно какого-нибудь исторического артефакта, который бы повлиял связан с украинской историей, культурой. И поэтому они обратились ко мне, как к историку", – рассказывает Сокирко.

Были разные опции, речь шла о тех артефактах, которые сохранились до наших дней и связаны с казацкой эпохой, с ее героями. Среди разных вариантов выбрали именно саблю.

"Это все же бойцовский, силовой вид спорта. Победитель — это боец, борющийся за победу. Логично, что он выбрал именно оружие, являющееся символическим воплощением борьбы и этой состязательности", — говорит историк.

А Иван Мазепа — все-таки не просто гетман Украины, а особая фигура нашей истории.

"Мазепа поднял восстание против Москвы, против Российской империи в обороне прав и вольностей Гетманщины, автономии Украины, ее соборности, суверенитета. У нас не так много мемориальных вещей, вообще связанных с казацкими гетманами и Мазепой, тем более. И, к счастью, сохранился этот клинок. Он постоянно находится на хранении в Черниговском областном историческом музее имени Василия Тарновского. В этой коллекции, кстати, достаточно много разных меморабилий и артефактов, связанных с историей украинского казачества. Эта сабля была известна исследователям, историкам, ее изучали, ее описывали", — говорит Сокирко.

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Миссия "оживить бронзового Мазепу"

Главная идея заключалась в том, чтобы соединить цепочкой на расстоянии 300 лет воинов и защитников Украины казацкого периода и современности. Показать, как Украина себя отстаивала, что это тягость.

"Исторически наша территория всегда была ареной войн. Нас всегда пытались отсюда вытеснить или уничтожить, но мы всегда этому противились. Для меня, как для историка, очень важно, чтобы мы смогли понять историческую фигуру Ивана Мазепы. Обычный украинец воспринимает Мазепу виртуализированно: это какой-то символ, человек без конкретной телесности", — говорит Сокирко.

В противоположность фигуре Ивана Мазепы, Степан Бандера или Симон Петлюра более понятны для современного украинца: их лозунги и биографии на слуху, о них снимают фильмы.

"Мы его оживили, таким образом очеловечили, не просто для мира, но и для современных украинцев. Он, я надеюсь, после этого перестанет быть "бронзовой" виртуальной фигурой на купюрах, на монетах. Вот он и его сабля, ее можно увидеть в Украине, ее увидел весь мир. Это очень важно", — говорит историк.

Значит справедливость. Почему саблю восприняли на Востоке

Флаг Королевства Саудовская Аравия также имеет меч.

Поединок проходил в Саудовской Аравии и так совпало, что на флаге Королевства также изображен клинок. Кроме этого, символ есть еще и на эмблеме (там мечей два). Жест украинского боксера оказался близок и понятен арабской аудитории, найдя там отзыв.

Здесь счастливо сошлись звезды в этом отношении. В первоначальном замысле мы об этом не думали, хотя знали, что клинок изготовлен на территории Османской империи — это дамасская сталь. Он был привезен в Украину и уже здесь были сделаны декоры и надписи мастерами армянского и греческого. происхождение. Руковье и гарду смонтировали украинские оружейники", — рассказал Сокирко.

Историк сделал аналогию с современным оружием: это конструктор. К примеру, артиллерийские системы, ракеты или танки мы собираем из деталей, производимых в разных странах. Оружейство во времена Мазепы работало по такому же принципу.

Этот клинок уникален, потому что он является памятником оружейного искусства, что соединило традиции Запада и Востока.

"В мусульманских странах и вообще странах исламского Востока сабля и холодное оружие являются одним из символов воинства. Так же оно является символом рыцарства в украинской культуре и вообще в европейской культуре. На флаге Королевства клинок сопровождается шахадой (главнейшее молитвенное выражение мусульман): "Свидетельствую, что нет бога, кроме Аллаха и ещё свидетельствую, что Мухаммад — посланник Аллаха", — рассказывает историк.

Арабские медиа написали о сабле Мазепы благодаря Усику

Еще больший символизм состоит в том, что сабля-меч — это символ справедливости.

"И так сошлось, сошлись звезды, что наша сабля Мазепы, воевавшая за суверенитет и соборность Украины в начале XVIII века, оказалась в руках нынешнего чемпиона Александра Усика. Боксер посвятил свой бой матерям и защитникам нынешней Украины. Во времена российско-украинской войны сабля является символом победы и защиты борьбы за себя, за независимость, за свои права и субъектность. Смотря новостные ленты, не только европейских или американских, а еще Al Jazeera много писала и о поединке, и о сабле. Я почувствовал, что здесь мы тоже попали в десятку. Символика не является герметично-украинской, ее не нужно расшифровывать и объяснять", — говорит историк.

Это военный, рыцарский символ. Одновременно это сабля властителя, воевавшего за независимость Украины. Теперь этот символ в руках нынешнего чемпиона мира по боксу Александра Усика она говорит сама за себя.

Ранее "Телеграф" рассказывал историю сабли Ивана Мазепы. Гетман подарил ее есаулу Семену Савичу за его заслуги. На клинке сабли нанесена надпись: "Всю надежду свою на тебя возлагаю, Матерь Божия, защити меня под покровом своим!".