Сколе, Сколя чи Сколього: як правильно відмінювати назву містечка

Мовознавці пропонують три різні підходи до граматичного оформлення цього топоніму

Назва карпатського містечка Сколе викликає чимало дискусій серед мовознавців та місцевих мешканців щодо правильного відмінювання. Це питання досі залишається предметом активних обговорень у професійних колах.

Існує кілька підходів до відмінювання цієї назви, кожен з яких має свою логіку та обґрунтування. Професор Пономарів запропонував цікаві підходи до словозміни.

Як відмінювати слово Сколе: три варіанти

Перший варіант розглядає "Сколе" як прикметник. У такому разі відмінювання мало б відбуватися за зразком слова "голе": Сколого, у Сколому. Цей підхід спирається на прикметникову природу багатьох топонімів.

Другий варіант трактує назву як іменник середнього роду, подібно до слова "поле". За такого підходу маємо форми: Сколя, у Сколі. Цей варіант виглядає найбільш природним з погляду української граматики.

Цікаво, що місцеві мешканці мають власну традицію відмінювання: Сколього, в Скольому. Проте такі форми викликають питання, адже тоді в називному відмінку мало б бути "Сколє".

Офіційно назва міста не відмінюється, хоча підстави для такого рішення не є цілком зрозумілими. Це створює певний дисонанс між офіційною нормою та живим мовленням.

На думку мовознавця, найбільш обґрунтованим є варіант відмінювання за зразком іменника середнього роду: Сколе, Сколя, у Сколі. Така форма найкраще вписується в систему української мови та відповідає загальним правилам відмінювання географічних назв.

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