Сколе, Сколя или Сколього: как правильно склонять название города

Языковеды предлагают три разных подхода к грамматическому оформлению этого топонима

Название карпатского городка Сколе вызывает немало дискуссий среди языковедов и местных жителей о правильном спряжении. Этот вопрос до сих пор остается предметом активных обсуждений в профессиональных кругах.

Есть несколько подходов к склонению этого названия, каждый из которых имеет свою логику и обоснование. Профессор Пономарив предложил интересные подходы к словоизменению.

Как склонять слово Сколе: три варианта

Первый вариант рассматривает "Сколе" как прилагательное. В таком случае склонение должно было происходить по образцу слова"голе": Сколого, у Сколому. Этот подход опирается на прилагательную природу многих топонимов.

Второй вариант трактует название как существительное среднего рода, подобно слову "поле". При таком подходе есть формы: Сколя, у Сколі. Этот вариант выглядит наиболее естественным с точки зрения украинской грамматики.

Интересно, что местные жители имеют собственную традицию спряжения: Сколього, в Скольому. Однако такие формы вызывают вопросы, ведь тогда в именительном падеже должно быть "Сколє".

Официально название города не отменяется, хотя основания для такого решения не вполне понятны. Это создает определенный диссонанс между официальной нормой и живой речью.

По мнению языковеда, наиболее обоснован вариант склонения по образцу существительного среднего рода: Сколе, Сколя, в Сколі. Такая форма лучше вписывается в систему украинского языка и соответствует общим правилам склонения географических названий.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно говорить по-украински – Голосіїв или Голосієво. Большинство до сих пор ошибается в этом названии.