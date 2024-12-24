Відмова від мобілізації і умовний вирок. Чи допоможе "схема" ухилянту

Українське законодавство дає ухилянту із судимістю невеликий вибір

Відмова від мобілізації та суд із винесенням вироку не дають військовозобов’язаному українцю можливості ухилитися від служби в армії. Як виявилося, закон не звільняє таких громадян від виконання конституційного обв’язку.

Для тих, хто покладався на "схему": відмовитися від мобілізації, отримати умовний вирок і гуляти (бо ж засуджених мобілізують тільки з власного бажання), є погані новини.

Більше про це читайте на сайті "Телеграф" у публікації: "Лотерея" для ухилянтів: як суди карають втікачів від мобілізації і чому призвати можуть навіть засудженого".

По-перше, саме умовно засудженого все ж можна мобілізувати і проти його волі. В законі "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" нема прямої заборони на призов такої категорії рекрутів, а наказ Міноборони №337 допускає "мобілізацію засуджених, звільнених від відбування покарання з випробуванням".

— Заборони на це нема, — підтверджує в коментарі "Телеграфу" юрист Олександр Золотухін. — Але ж з іншого боку, людина відбуває покарання і, по суті, не належить сама собі, а перебуває в розпорядженні центру пробації. В іншому випадку, можна вважати, що засуджений не відбув строк, призначений на розгляд суду.

— Мобілізація неможлива лише для осіб, які відбувають покарання за тяжкі злочини (понад 10 років). А всі інші підлягають мобілізації. Всі ті, що мають строк до 10 років, та ще й умовно — підлягають мобілізації, — додає "Телеграфу" адвокатка юридичної компанії "Riyako & Partners" Катерина Аніщенко.

Таким чином, вибір для ухилянтів невеликий: або мобілізація без судимості, або ж все одно мобілізація, але з судимістю в біографії.

По-друге, далеко не всі суди виносять такі "легкі" вироки по 336 статті і відпускають ухилянтів на умовний строк.

Нагадаємо, "Телеграф" писав, що в Україні з квітня по серпень 2024 року було відраховано понад 23 тисячі ухилянтів. Це чоловіки віком 30 і більше років, які прогулювали заняття, не складали сесії тощо.