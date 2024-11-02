Перевізників відключають від системи "Шлях" через вивезення ухилянтів за кордон

Понад 1 700 особам оголошено про підозру

В Україні від системи "Шлях" відключили понад 200 перевізників, через їх участь у схемах з вивезенням за кордон чоловіків призовного віку.

Як зазначає Державна прикордонна служба України, обмеження стосується аж 223 перевізників, які з початку введення воєнного стану нелегально перевозили ухилянтів.

Для своїх схем вони використовували систему "Шлях", за якою чоловіки виїжджали за кордон як водії і не повертались до України.

"За порушення військовозобов’язаними правил перетинання державного кордону Укртрансбезпека від початку повномасштабного вторгнення в Україну відключила від системи "Шлях" 223 перевізників, з них 202 ліцензіатів виключили за матеріалами Державної прикордонної служби України", — йдеться у повідомленні.

За даними ДСНС, з початку 2024 року до правоохоронців направили понад 2 тисячі повідомлень щодо незаконного перетину кордону та підроблення документів для чоловіків мобілізаційного віку.

Наразі розпочато майже 1 500 кримінальних проваджень, понад 1 700 особам оголошено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень. Суди винесли понад 220 вироків, з них майже 100 пов’язані з незаконним переправленням осіб через кордон.

Раніше "Телеграф" розповідав, що зміниться з 1 листопада для чоловіків, які планують виїхати за кордон.