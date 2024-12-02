ТЦК вивчають розклади концертів, щоб шукати там ухиянтів (відео)

Закон не накладає обмежень на місце проведення заходів щодо оповіщення населення ТЦК

Співробітники територіальних центрів комплектації регулярно вивчають розклади концертів та оцінюють, куди потенційно можуть прийти чоловіки призовного віку. На такі заходи найчастіше також навідуються військкоми.

Про це розповів журналістам голова Черкаського об’єднаного міського ТЦК Олег Тимошенко. При цьому воєнком відверто посміхався.

В Україні продовжує діяти воєнний стан і триває загальна мобілізація. При цьому воєнкоми посиленими темпами намагаються вираховувати ухилянтів і відправляти їх на фронт

При цьому голова Черкаського об’єднаного міського ТЦК Олег Тимошенко підтвердив, що військкоми вивчають розклад концертів та "виділяють" ті з них, на які можуть потенційно прийти чоловіки призовного віку.

Наприклад, на виступ Тіни Кароль військкоми не прийдуть, бо там навряд чи будуть чоловіки. Але на заходи, які можуть приваблювати чоловічу аудиторію військкоми все ж таки можуть навідуватися.

Варто зазначити, що місце, де має вручатися повістка, законом не визначено. Тому її можуть видати будь-де — за місцем проживання, на зупинці, блокпосту, просто на вулиці. Не є винятком також такі громадські місця, як концерти та ресторани.

Чи законно вручення повісток на концертах та інших масових заходах

Начальник мобілізаційного відділення Дарницького районного у м. Києві ТЦК та СП Володимир Новосядлий раніше пояснював, що представники ТЦК можуть вручати повістки військовозобов’язаним громадянам у будь-якому публічному місці. Жодних обмежень у цьому плані немає.

Постанова Кабміну №560 визначає, що уповноважені представники ТЦК чи поліцейські, а також представники Держприкордонслужби мають право вимагати у громадян чоловічої статі віком від 18 до 60 років військово-обліковий документ (ВОД в електронній формі) разом із документом, що засвідчує особу.

Перевірка ВОД у громадян чоловічої статі віком від 18 до 60 років може здійснюватися за місцем проживання, роботи, навчання, у громадських місцях, громадських будинках та спорудах, місцях масового скупчення людей, на пунктах пропуску (блок-постах) – уповноваженими представниками ТЦК або поліцейськими.

У разі виявлення, що громадянин порушує правила військового обліку, виявлення невідповідності військово-облікового документа з військово-обліковими даними Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних, резервістів, старший групи оповіщення (який згідно з постановою 560 має бути представником ТЦК) пропонує чоловікові пройти у ТЦК. Там його беруть на військовий облік та пропонують пройти ВЛК.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що 11 жовтня, співробітники ТЦК разом з Національною поліцією провели масові рейди в різних містах України. Зокрема, вони прийшли до Палацу спорту після того, як там завершився концерт гурту "Океан Ельзи" та почали забирати відвідувачів у свої буси.