На Львівщині у приватному вищі організували схему для ухилянтів

Фігурантам справи загрожує в’язниця

На Львівщині керівництво приватного університету спільно з його власником налагодило схему, завдяки якій чоловіки призовного віку без проблем ставали їх "студентами". У такий спосіб військовозобов’язані ухилялися від служби.

Вартість "вступу" становила від 5 до 8 тисяч доларів США. Усих фігурантів справи встановлено, а за місцем їхнього проживання проведено обшуки. Подробиці гучної справи розповіли у прес-службі управління СБУ у Львівській області.

На Львівщині власник приватного університету та ректорат за "грошову винагороду" зараховували на навчання чоловіків призовного віку. Вони порушували закон та перевищували межі ліцензованих річних обсягів, затверджених Міністерством освіти і науки.

Ухилянтам видавали довідки "здобувача освіти" і таким чином чоловіки уникали мобілізації. Вартість "вступу" становила від 5 до 8 тисяч доларів США з особи.

"Студенти" навчались формально та не приймали участі у навчальному процесі, а дані про них не вносили в Єдину державну електронну базу з питань освіти.

Правоохоронці провели п’ять санкціонованих обшуків у помешканні власника та посадовців вузу під час яких виявлено та вилучено

документи з доказами фіктивного навчання;

бухгалтерську звітність та чернові записи.

Цікаво, що за місцем проживання власника університету було виявлено арсенал вогнепальної зброї, боєприпаси, різні ножі та майже 5 тисяч патронів різного калібру.

На основі цього фігуранту повідомлено про підозру у незаконному поводженні зі зброєю, бойовими припасами чи вибуховими речовинами. Йому обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з правом внесення застави.

По цій справі родовжується розслідування. Фігурантам загрожує покарання за перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань.

Санкція цієї статті передбачає ув’язнення терміном до 8 років.

Нагадаємо, СБУ викрила велику банду, яка допомагала чоловікам уникати армії. У Київській та Харківській областях затримали 14 осіб, причетних до цієї справи.

Під час обшуків у них знайшли понад тисячу фальшивих медичних довідок та військових документів. Також виявили 250 підроблених печаток та штампів

Виявилося, що фігуранти справи допомагали уникати призову, роблячи неправдиві документи від військових лікарів. Вони навіть влаштували у своїх будинках маленькі друкарні, де робили підробки про непридатність до служби через погане здоров’я.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що на Одещині затримали групу працівників МСЕК, які за гроші допомагали військовозобов’язаним чоловікам уникнути служби в армії. Підозрювані вигадували здоровим чоловікам фіктивні діагнози, робили фальшиві медичні документи на підтвердження "історії хвороби", аж до МРТ.