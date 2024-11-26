З ВНЗ масово відрахували ухилянтів: у Міносвіти здивували цифрою

Ці чоловіки, мабуть, зовсім не планували вчитися

В Україні в період з квітня по серпень поточного року було відраховано понад 23 тисячі ухилянтів. Йдеться про чоловіків віком 30 і більше років, які прогулювали заняття, не складали сесії тощо.

Про це повідомив заступник міністра освіти Михайло Вінницький на своїй сторінці у Facebook. За його словами, всього таких чоловіків було 23448.

"Безпосередньо за результатами перевірок ДСКО (Держслужба якості освіти) відраховано 5805 претендентів, решта – за результатами роботи внутрішніх систем забезпечення якості самих університетів", — сказав Вінницький.

Він наголосив, що ці чоловіки, ймовірно, зовсім не планували вчитися.

"Очевидно, що відраховані це ті "студенти", які насправді не планували бути студентами, а хотіли використовувати цей статус для ухилення від інших обов’язків", — написав чиновник.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні перевізників масово відключають від системи "Шлях". Це пов’язано з їх участю у схемах із вивезенням за кордон чоловіків призовного віку. Вже було відключено 200 перевізників.