Укр

Отказ от мобилизации и условный приговор. Поможет ли "схема" уклонисту

Автор
Игорь Тимофеев
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Некоторые уклонисты пытаются сбежать из Украины вплавь
Некоторые уклонисты пытаются сбежать из Украины вплавь. Фото Западное региональное управление ГНСУ — Западная граница

Украинское законодательство дает судимому уклонисту небольшой выбор

Отказ от мобилизации и суд с вынесением приговора не дают военнообязанному украинцу возможности уклониться от службы в армии. Как оказалось, закон не освобождает таких граждан от выполнения конституционного долга.

Для тех, кто полагался на "схему": отказаться от мобилизации, получить условный приговор и гулять (ведь осужденных мобилизуют только по собственному желанию), есть плохие новости.

Больше об этом читайте на сайте "Телеграф" в публикации: "Лотерея" для уклонистов: как суды наказывают беглецов от мобилизации и почему призвать могут даже осужденного".

Во-первых, именно условно осужденного все же можно мобилизовать и против его воли. В законе "О мобилизационной подготовке и мобилизации" нет прямого запрета на призыв такой категории рекрутов, а приказ Минобороны №337 допускает "мобилизацию осужденных, освобожденных от отбывания наказания с испытанием".

— Запрета на это нет, — подтверждает в комментарии "Телеграфу" юрист Александр Золотухин. — Но с другой стороны, человек отбывает наказание и, по сути, не принадлежит сам себе, а находится в распоряжении центра пробации. В противном случае можно считать, что осужденный не отбыл срок, назначенный на рассмотрении суда.

— Мобилизация невозможна только для лиц, отбывающих наказание за тяжкие преступления (более 10 лет). А все остальные подлежат мобилизации. Все имеющие срок до 10 лет, да еще и условно — подлежат мобилизации, — добавляет "Телеграфу" адвокат юридической компании "Riyako & Partners" Екатерина Анищенко.

Таким образом, выбор для уклонитов небольшой: либо мобилизация без судимости, либо все равно мобилизация, но с судимостью в биографии.

Во-вторых, далеко не все суды выносят такие "легкие" приговоры по 336-й статье и отпускают уклонистов на условный срок.

Напомним, "Телеграф" писал, что в Украине с апреля по август 2024 года было отчислено более 23 тысяч уклонистов. Это мужчины в возрасте 30 и более лет, которые прогуливали занятия, не сдавали сессии и т.д.

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#Мобилизация #Уклонист #Вирок суду