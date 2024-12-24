У термінах Папи Римського щодо України є прогрес

Якщо говорити про певні слова, певні терміни, очевидно, що вони в нашому контексті набувають іншого значення

Папа Римський Франциск за часи повномасштабної війни нерідко робив неоднозначні заяви, які викликали обурення в українців. Однак зараз у його термінах уже видно прогрес — в останній своїй заяві він назвав Росію та Україну "двоюрідними братами". Хоча самі українці не хотіли б не пов’язувати цим словом їх з росіянами.

Про це розповів глава Української грекокатолицької церкви, Верховний архієпископ Києво-Галицький, Блаженніший Святослав в інтерв’ю РБК-Україна. Він пояснив, які зараз стосунки між його церквою та Ватиканом на тлі подібних заяв понтифіка.

"Це є приклад того, як на трагедію можна дивитися з точки зору жертви, це є наша точка зору. І на цю саму трагедію можна дивитися з точки зору вселенського арбітра, який бачить весь світ і намагається послужити усім людям, які сьогодні потерпають від воєн, від несправедливості і виконати цю місію вселенського миротворця", — каже Блаженніший Святослав.

Він додав, що якщо говорити про певні слова, певні терміни, очевидно, що вони в нашому контексті набувають іншого значення.

"Слово "брати" — це є фундаментальне поняття християнського життя. Але в нашому контексті, зокрема, якщо брати ці маніпуляції зі словами, які сьогодні використовує Росія, цей термін "брати" Росія уживає з геноцидальною метою. Тому ми би радше воліли, щоби нас називали не братами, а бодай сусідами", — вважає співрозмовник.

Також він наголосив, що деякі жартують, що у термінах Папи є певний прогрес.

"Бо Папа говорив про "двоюрідних братів". Тобто є певний прогрес", — підсумував Блаженніший Святослав.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що за час повномасштабної війни в Україні тричі зустрічався із президентом Володимиром Зеленським. Остання зустріч відбулася у жовтні 2024 року. Тоді Зеленський подарував Ватикану картину про різанину у Бучі.