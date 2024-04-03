"Як же багато загиблих": Папа Римський вшанував пам’ять загиблого українського воїна

Помічники передали Папі Франциску кишенькове видання Нового Завіту та Псалмів та чотки, які належали загиблому

Папа Римський Франциск вшанував пам’ять 23-річного військового Олександра, який загинув під Авдіївкою. Водночас він закликав помолитися за загиблих у божевільній війні в Україні.

Про це пише Vatican News. Зазначається, що загальну аудієнцію понтифік завершив закликами докладати зусиль, щоб чогось досягти для того, щоб зброя замовкла і запанував мир.

"Не забувайте мученицьку Україну: як багато загиблих", — сказав він.

Помічники передали Папі Франциску кишенькове видання Нового Завіту та Псалмів та чотки, які належали загиблому воїну. Варто додати що кілька тижнів тому, про що він уже згадував під час загальної аудієнції 13 березня.

"Я тримаю в руках, - сказав він, - чотки й Новий Завіт, які залишив солдат, який загинув на війні".

Понтифік сказав, що йдеться про 23-річного юнака Олександра, який загинув на фронті, а в книзі Святого Письма він підкреслив слова Псалма:

"З глибин закликаю до Тебе, Господи, почуй мій голос". "Ось його чотки й Новий Заповіт, який він читав і молився. Я хотів би, щоб ми всі помовчали в цю хвилину, думаючи про цього юнака і про багатьох інших, таких як він, що загинули в цьому божевілля війни. Війна завжди руйнує. Згадаймо. за них і помолимося", — сказав Святіший Отець.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у березні поточного року Папа Римський закликав вірян молитися про "переговори про припинення війни".