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Папа Римський Франциск зустрівся із Зеленським. Стала відома головна тема зустрічі

Автор
Євген Устименко
Дата публікації
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Автор
Зустріч Володимира Зеленського із Франциском Новина оновлена 11 жовтня 2024, 14:47
Зустріч Володимира Зеленського із Франциском. Фото Офіс президента України

Зустріч тривала 35 хвилин

Президент України Володимир Зеленський у п’ятницю, 11 жовтня, зустрівся з Папою Римським Франциском у Ватикані. Перша зустріч глави української держави з Понтифіком відбулася навесні 2023 року.

Про це він повідомив у Facebook. На зустрічі з Понтифіком президент говорив про повернення українців з російського полону і не оминув новину про смерть журналістки Вікторії Рощиною. Нагадаємо, про це стало відомо у четвер, 10 жовтня: Рощину готували до обміну, але вона померла під час етапування з Таганрога до Москви.

"Для багатьох українських журналістів, які знали Вікторію, її загибель – це справжній удар. І в російському полоні залишаються ще багато інших журналістів, громадських діячів, керівників громад з окупованої території, навіть просто звичайних людей, які були захоплені під час російської окупації", — написав Зеленський.

Також глава держави розраховує на сприяння з боку Святого Престолу у питаннях повернення українців із російського полону.

Під час зустрічі Зеленський і Франциск обмінялися подарунками: президент України вручив Папі Римському картину про військові злочини росіян у Бучі і отримав у подарунок бронзовий барельєф із зображенням квітки, що розпускається, і написом "Світ – це тендітна квітка". За даними італійського видання Ansa, зустріч тривала 35 хвилин.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, президент України Володимир Зеленський назвав дату проведення нового мирного саміту. Це має відбутися у листопаді цього року.

Теги:
#Папа Римський #Офіційна зустріч #Володимир Зеленський