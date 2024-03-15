"Я розумію критиків, але...": посол Ватикану відповів, чи є Папа Франциск другом України

Папа молиться за Україну, і надсилає допомогу, зазначив він

Нещодавно Папа Римський Франциск викликав обурення та гіркоту в українців своїми словами, що Україна повинна мати мужність підняти "білий прапор". Однак, попри цю заяву, посол Ватикану, апостольський нунцій в Україні, архієпископ Вісвальдас Кульбокас упевнений, що понтифік — друг України.

В інтерв’ю "Телеграфу" він розповів, що коли він зустрічався з Папою Франциском, було враження, що понтифік "страждає разом з Україною". На думку нунція, Папа любить кожну країну, але коли страждає так багато українців, він співчуває Україні та шукає шляхи до миру та зупинки війни.

"Папа є другом України, це ясно. І я думаю, що потрібно не тільки негативні аспекти помічати, а й позитивні. Я бачив коментарі, як там хтось прирівнює Папу до росіян. А що це таке? Як це можна прирівняти? Кремль почав агресію, він вбиває людей. А що робить Папа? Папа молиться про Україну, про мир, і він посилає допомогу. Це протилежності. Як можна порівняти? Тут є емоції", — зазначив архієпископ.

Водночас він додав, що розуміє критиків Папи Франциска. Нунцій зазначив, що понтифіку було б легше підбирати потрібні слова, якби він знав ситуацію в Україні зсередини.

"Втім, я розумію критиків, бо тут в Україні ми розуміємо краще всі речі. Звісно, обирати точні слова і Папі, й іншим пастирям нелегко. Їм було б легше, якби вони постійно були тут", — резюмував Вісвальдас Кульбокас.

Детальніше читайте в інтерв’ю апостольського нунція "Телеграфу": Папа — друг України, це ясно: посол Ватикану про перемовини з РФ, білий прапор та капітуляцію

Як повідомляв "Телеграф", генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, коментуючи скандальну заяву Папи Римського Франциска, що Україна не повинна підіймати "білий прапор", а довгостроковий мир для неї можливий лише у випадку, якщо вона матиме достатньо сили, щоб відстояти свою позицію на переговорах. Водночас поразка України у війні, яку веде проти нас Росія, є небезпечною для Заходу.