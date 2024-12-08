Вже до Різдва: Папа Римський закликав до припинення вогню в Україні

Він каже, що це має відбутись на всіх фронтах

Папа Римський Франциск у неділю, 8 грудня, закликав до різдвяного припинення вогню. Згадав про Україну та всі ті країни, де страждають люди.

Про це повідомляє Vatican News. Він згадав про війну не тільки в Україні.

"І далі молімося за мир у стражденній Україні, на Близькому Сході – в Палестині, Ізраїлі, Лівані, а тепер і в Сирії, – в М'янмі, в Південному Судані та скрізь, де люди страждають від війни та насильства. Я звертаюся із закликом до правителів і міжнародної спільноти, щоб ми дійшли до свята Різдва з припиненням вогню на всіх фронтах війни", — сказав понтифік.

Він також закликав помолитися за засуджених до страти в США, щоб їхнє покарання було змінене.

"Згадаймо про цих наших братів і сестер та просімо в Господа благодаті врятувати їх від смерті", – закликав Папа.

Варто зазначити, що Папа Римський за час повномасштабної війни в Україні тричі зустрічався з президентом Володимиром Зеленський. Остання зустріч відбулася у жовтні 2024 року. Тоді Зеленський подарував Ватикану картину про різанину в Бучі.

До цього український президент та Папа Франциск зустрічалися у травні 2023 року та під час саміту G7 в італійській Апулії у червні 2024 року.

Понтифік неодноразово згадував війну в Україні у своїх молитвах та промовах. Він закликає до "мирного" завершення війни.

Нещодавно він також наголошував на тому, що зима буде важкою для України. Понтифік закликав підтримувати українців.

Раніше "Телеграф" писав, що Папа Римський зганьбився із заявою про роль жінок.