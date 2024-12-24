В терминах Папы Римского насчет Украины есть прогресс

Если говорить об определенных словах, определенных терминах, очевидно, что они в нашем контексте приобретают другое значение

Папа Римский Франциск за время полномасштабной войны нередко делал неоднозначные заявления, которые вызывали возмущение у украинцев. Однако сейчас в его терминах уже виден прогресс — в последнем своем заявлении он назвал Россию и Украину "двоюродными братьями". Хотя сами украинцы предпочли бы не связывать этим словом их с россиянами.

Об этом рассказал глава Украинской грекокатолической церкви, Верховный архиепископ Киево-Галицкий, Блаженнейший Святослав в интервью РБК-Украина. Он объяснил, каковы сейчас отношения между его церковью и Ватиканом на фоне подобных заявлений понтифика.

"Это пример того, как на трагедию можно смотреть с точки зрения жертвы, это наша точка зрения. И на эту самую трагедию можно смотреть с точки зрения вселенского арбитра, который видит весь мир и пытается послужить всем людям, которые сегодня страдают от войн, от несправедливости и выполнить эту миссию вселенского миротворца", — говорит Блаженнейший Святослав.

Он добавил, что если говорить об определенных словах, определенных терминах, очевидно, что они в нашем контексте приобретают другое значение.

"Слово "братья" – это фундаментальное понятие христианской жизни. Но в нашем контексте, в частности, если брать эти манипуляции со словами, которые сегодня использует Россия, этот термин "братья" Россия употребляет с геноцидальной целью. Поэтому мы бы скорее предпочли, чтобы нас называли не братьями, а хотя бы соседями", — считает собеседник.

Также он подчеркнул, что некоторые шутят, что в терминах Папы есть определенный прогресс.

"Потому что Папа говорил о "двоюродных братьях". То есть, есть определенный прогресс", — подытожил Блаженнейший Святослав.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что за время полномасштабной войны в Украине трижды встречался с президентом Владимиром Зеленским. Последняя встреча состоялась в октябре 2024 года. Тогда Зеленский подарил Ватикану картину о резне в Буче.