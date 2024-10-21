Росіяни вкотре атакували Кривий Ріг: ціллю ворога став важливий обʼєкт

Постраждали люди

У неділю, 20 жовтня, війська Росії обстріляли Кривий Ріг балістичною ракетою. Під приціл ворога потрапив обʼєкт критичної інфраструктури.

Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул на своїй сторінці у Телеграм. За його словами, постраждав район дуже щільної багатоповерхової забудови.

"Дуже багато пошкоджень у будинках та об'єктах бізнесу. На місці працюють усі рятувальні, медичні та комунальні служби. Штаб допомоги людям розгортаємо перед ПК "Центральний", вул. Романа Шухевича 19. Будівельні матеріали вже відвантажуються із матеріального резерву", — розповів він.

Близько 1:15 (21 жовтня) Вілкул повідомив, що відомо про трьох постраждалих. Двох було госпіталізовано до лікарні, у них стан середньої важкості, а життю нічого не загрожує.

Того ж вечора голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив у Телеграмі, що є пошкодження цивільної інфраструктури. "Деталі уточнюємо", — додав він.

Перед тим Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з південного напрямку. А за хвилину — про швидкісну ціль через Херсонщину курсом на Кривий Ріг.

Раніше "Телеграф" писав, що у неділю, 20 жовтня, в Одесі пролунали вибухи. Ймовірно працювали сили протиповітряної оборони.