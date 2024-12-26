Вижив лише один: у полон ЗСУ здався громадянин Єгипту (відео)

Піхотинцям довелося пояснювати всі жести

Бої на Торецькому напрямку продовжуються. У четвер, 26 грудня, стало відомо, що українські військові полонили громадянина Єгипту.

Він штурмував позиції ЗСУ у складі російської армії. Про це повідомляє Telegram 28-ї ОМБР ім. Лицарів Зимового Походу.

Так, користуючись туманною погодою, група росіян зуміла пробратися до позицій військових, проте їх тут же шквальним вогнем зустріли піхотинці 2-го механізованого батальйону 28-ї ОМБр.

"Постійно змінюючи позиції та користуючись усім наявним арсеналом, особи впритул знищили всю групу. Одному окупанту вдалося впасти в окоп до свого комрада-попередника, але його швидко "викурили" звідти гранатами і, зрештою, ліквідували", — розповіли в бригаді.

А іншу частину штурмової групи, яка починала тікати, ховатися та прикидатися ліквідованими, вполювали пілоти Батальйону безпілотних систем та "Kurt&Company".

"І лише одному окупанту пощастило, бо він вирішив здатися в полон. Єдиною проблемою стало те, що він виявився громадянином Єгипту, тому піхотинцям довелося пояснювати всі жести", — розповіли військові.

Раніше "Телеграф" писав, що до Дніпропетровщини росіянам лишились лічені кілометри.