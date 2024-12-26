Выжил только один: в плен ВСУ сдался гражданин Египта (видео)

Пехотинцам пришлось объяснять все жесты

Бои на Торецком направлении продолжаются. В четверг, 26 декабря, стало известно, что украинские военные взяли в плен гражданина Египта.

Он штурмовал позиции ВСУ в составе российской армии. Об этом сообщает Telegram 28-й ОМБР им. Рыцарей Зимнего Похода.

Так, пользуясь туманной погодой, группа россиян сумела пробраться к позициям военных, однако их тут же шквальным огнем встретили пехотинцы 2-го механизированного батальона 28-й ОМБр.

"Постоянно меняя позиции и пользуясь всем имеющимся арсеналом, лица в упор уничтожили всю группу. Одному оккупанту удалось впасть в окоп к своему комраду-предшественнику, но его быстро "выкурили" оттуда гранатами и, в конце концов, ликвидировали", — рассказали в бригаде.

Другую часть штурмовой группы, которая начинала бежать, прятаться и притворяться ликвидированными, подстрелили пилоты Батальона беспилотных систем и "Kurt&Company".

"И только одному оккупанту повезло, потому что он решил сдаться в плен. Единственной проблемой стало то, что он оказался гражданином Египта, поэтому пехотинцам пришлось объяснять все жесты", — рассказали военные.

Ранее "Телеграф" писал, что до Днепропетровщины россиянам остались считанные километры.