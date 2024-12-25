У Росії зізналися про частину втрат армії РФ: цифра космічна (відео)

Вони всіляко намагаються приховати реальну інформацію про загиблих і поранених

У Воронівській клініці під Москвою зараз проходять реабілітацію 600 тисяч росіян, які постраждали під час військових дій проти України. Спочатку цей центр будувався для лікування хворих на COVID-19 і мав "інфекційний" профіль.

Про це заявив під час свого виступу мер Москви Сергій Собянін. За його словами, цей "сучасний" центр перепрофілювали під реабілітаційний хаб для учасників "СВО".

"Сьогодні там уже проходить реабілітацію близько 600 тисяч учасників СВО… За масштабами цей центр найбільший у нашій країні. Тут ми надаємо необхідну медичну допомогу, виготовляємо протези, робимо операції. Надаємо психологічну допомогу та проводимо реабілітацію", — заявив Собянін.

Найімовірніше Собянін говорить про московський клінічний центр інфекційних хвороб "Воронівське". Це автономний стаціонар інфекційного профілю поблизу села Голохвастово, Вороновського поселення міста Москви. Лікарняний комплекс розрахований на 800 місць і половина з них — реанімаційних.

Він був побудований за 1,5 місяця для лікування хворих на COVID-19. Тут налічується 50 корпусів і 2000 співробітників.

Нагадаємо, майбутній спеціальний представник США по Україні Кіт Келлог заявив про те, що росіяни втрачають у п’ять разів більше солдатів на фронті, ніж українці. Такий перекіс пов’язаний із тактикою окупантів у війні на виснаження.

За словами чиновника, після 1000 днів війни росіяни втратили від 350 до 400 тисяч осіб. Він назвав втрати української сторони на рівні 150 тисяч солдатів.

При цьому, за даними президента Володимира Зеленського, кількість українських втрат становить близько 43 тисяч військових. У Генштабі ЗСУ говорили, що російські втрати підходять до 770 тисяч убитих та поранених.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну триває вже понад два роки. За цей час українські захисники завдали агресору значних втрат у живій силі та техніці.