Росіяни могли просунутися на Донбасі ще більше: до Дніпропетровщині лічені кілометри (карта)

Мова йде за три напрямки

У середу, 25 грудня, з'явилася оновлена карта бойових дій. Росіяни могли окупувати два населених пункти на Донеччині.

Про це повідомляє DeepState. Як зауважили аналітики, ворог окупував Новооленівку (Краматорський район) та Сторожеве (Волноваський район), а також просунувся біля Піщаного (Покровський район) та Нововасилівки (Покровський район).

Окрім цього, росіянам до виходу на адмінкордон Дніпропетровської області залишилося близько 7 км.

Зазначимо, що найбільш напружена ситуація зберігається в районі Курахового, де російські підрозділи намагаються просуватися вперед у міській забудові. Українські військові були змушені залишити окремі позиції під Кураховим через значний тиск російських сил, які продовжують накопичувати резерви для подальших атак. Про це повідомили в ОСУВ "Хортиця".

Раніше "Телеграф" писав, що російські війська намагаються захопити плацдарм на правому березі Дніпра. Ворог шукає слабкі місця в обороні українських захисників.