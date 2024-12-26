Коли штраф від ТЦК може перерости у кримінальну відповідальність

Кримінальна відповідальність настає у випадку ухилення від мобілізації та ігнорування повісток

Під час воєнного стану військовозобов'язаним потрібно стати на військовий облік в ТЦК, але є ті, що порушують ці правила. У більшості випадків таким особам виписують штраф, але є обставини, за яких можуть відкрити кримінальну справу.

Як пояснює юрист Дмитро Франчук у коментарі для "РБК-Україна", адміністративна відповідальність у вигляді штрафу застосовується за умови порушення правил військового обліку або неявки до ТЦК. Однак кримінальна відповідальність буде законною, коли "мобілізаційний наказ був вручений, але особа умисно ухиляється від його виконання".

Зазначається, якщо громадянин не з'являється в ТЦК або уникає контакту, зокрема змінює місце проживання і не повідомляє про нові дані, то це розцінюється як ухилення. Але кримінальна справа відкривається лише після вручення повістки.

"Тобто адміністративна відповідальність застосовується за незначні порушення військового обліку, наприклад, першу неявку. А кримінальна відповідальність (ст. 336 ККУ) настає за повторні порушення та ухилення від мобілізації: підробку документів, втечу або виїзд за кордон та ігнорування викликів на медичну комісію чи до ТЦК", — пояснює адвокат.

Отже, кримінальна відповідальність настає через постійне ігнорування повісток, які були підписані особисто, та ухилення від військового обов'язку. Несвоєчасне оновлення облікових даних або неявка в ТЦК призводить до штрафу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, коли має прийти штраф від ТЦК, якщо чоловік не з'явився за повісткою.