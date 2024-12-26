Цих чоловіків відправлять служити: кого торкнеться мобілізація з 1 січня

Мобілізація 2025 року для чоловіків від 25 до 60 років можлива за відсутності бойового досвіду

В Україні продовжили дію воєнного стану до лютого 2025 року. Триває і мобілізація — це означає, що всі військовозобов'язані чоловіки, яким понад 18, але менш як 60 років, мають стояти на обліку в ТЦК.

"Телеграф" розповість, хто піде служити в першу чергу. Мобілізація 2025 року з 1 січня, перш за все, торкнеться тих, у кого немає документів, що підтверджують відстрочку і бронювання, якщо вони за рішенням військово-лікарської комісії визнані придатними до несення служби.

Насамперед можуть мобілізувати юнаків, старших за 18 років, але тільки якщо в них є військовий досвід, наприклад, служба в армії, або вони в період навчання в університеті пройшли військову кафедру. За відсутності цих двох чинників мобілізація до 25 років незаконна — юнаки лише потрапляють під категорію призовників і можуть опинитися в армії, тільки підписавши контракт.

Мобілізація 2025 року для чоловіків від 25 до 60 років можлива за відсутності бойового досвіду, але наявності статусу "придатний" або "обмежено придатний" за рішенням комісії. Варто пам'ятати, що остання категорія вже недійсна, оскільки статус скасували — усі його власники мають повторно пройти ВЛК до 4 лютого 2025 року.

Як відбуватиметься мобілізація в Україні для чоловіків старше 50 років

Мобілізація в Україні до 50 років регулюється законом "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Як показує практика, частіше під неї потрапляють чоловіки, старші за 25 років — більш юних, вісімнадцятирічних хлопців, не відправляють служити. Що стосується того, як проходить мобілізація після 50 років — Україна в особі співробітників ТЦК цікавиться і такими громадянами, але для їхньої примусової мобілізації має бути відповідний наказ Генштабу.

Для того, щоб відправити служити військовозобов'язаного чоловіка такого віку, у нього має бути дефіцитна потрібна на війні спеціальність, але такий алгоритм працює не завжди. На практиці видно, що чоловіки після 50 років потрапляють на фронт без наказу.

Раніше "Телеграф" писав, що зміниться в мобілізації з 1 січня.