Когда штраф от ТЦК может перерасти в уголовную ответственность

Уголовная ответственность наступает в случае уклонения от мобилизации и игнорирования повесток

Во время военного положения военнообязанным нужно стать на военный учет в ТЦК, но есть те, кто нарушают эти правила. В большинстве случаев таким лицам выписывают штраф, но есть обстоятельства, при которых могут возбудить уголовное дело.

Как объясняет юрист Дмитрий Франчук в комментарии для "РБК-Украина", административная ответственность в виде штрафа применяется при нарушении правил военного учета или неявки в ТЦК. Однако уголовная ответственность будет законной, когда "мобилизационный приказ был вручен, но лицо умышленно уклоняется от его исполнения".

Отмечается, если гражданин не появляется в ТЦК или избегает контакта, в частности, меняет место жительства и не сообщает о новых данных, то это расценивается как уклонение. Но уголовное дело открывается только после вручения повестки.

"То есть административная ответственность применяется за незначительные нарушения военного учета, например, первую неявку. А уголовная ответственность (ст. 336 УКУ) наступает за повторные нарушения и уклонения от мобилизации: подделку документов, бегство или выезд за границу и игнорирование вызовов на медицинскую комиссию или вплоть до ТЦК ”, – объясняет адвокат.

Следовательно, уголовная ответственность наступает из-за постоянного игнорирования повесток, подписанных лично, и уклонения от воинского долга. Несвоевременное обновление учетных данных или неявка в ТЦК влечет штраф.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, когда должен прийти штраф от ТЦК, если мужчина не явился за повесткой.