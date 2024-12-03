Коли прийде штраф від ТЦК, якщо не з'явився за повісткою

Деколи термін накладення залежить від завантаженості ТЦК

Недотримання правил військового обліку або ухилення від мобілізації вважається адміністративним порушенням. За такі дії передбачено штрафи.

Детальніше про це розповіли юристи адвокатської компанії "INSEININ". Відповідно до Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" та постанови Кабінету Міністрів №560 від 2024 року, громадяни зобов’язані з’являтися за викликом до ТЦК, дотримуватися правил військового обліку та виконувати мобілізаційні завдання.

Найбільш поширеними правопорушеннями, за які ТЦК можуть виписати штрафи, є:

неявка за повісткою (без поважних причин);

невиконання вимог щодо мобілізації;

ігнорування обов'язку щодо військового обліку.

Юристи пояснюють, залежно від типу правопорушення, санкції можуть бути як адміністративними (штрафи), так і кримінальними (у разі повторного або умисного порушення).

Розмір штрафів

За порушення правил військового обліку, зокрема неявку за повісткою, передбачено адміністративну відповідальність згідно зі статтями 210–210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП). Розмір штрафів за таке порушення становить від 17 до 25,5 тисяч гривень за перший випадок, а за повторне протягом року сума може бути ще більшою.

Коли приходить штраф

Правознавці зазначають, що адміністративне стягнення за правопорушення може бути стягнено протягом трьох місяців з моменту виявлення порушення, але не пізніше ніж через рік з дня його скоєння.

Коли громадянин не з'являється за викликом або порушує інші вимоги ТЦК, процес накладення штрафу проходить у кілька етапів:

Фіксація порушення . Спочатку працівники ТЦК повинні зафіксувати факт порушення (наприклад, неявку за повісткою). Це може відбутися після того, як громадянин не з'явився у визначений час без поважних причин чи буде повернуто рекомендований лист з Укрпошти.

. Спочатку працівники ТЦК повинні зафіксувати факт порушення (наприклад, неявку за повісткою). Це може відбутися після того, як громадянин не з'явився у визначений час без поважних причин чи буде повернуто рекомендований лист з Укрпошти. Розгляд справи . Після складання постанови від ТЦК та СП уповноваженого розглядати такі справи приймається рішення за вимогами Постанови 560.

. Після складання постанови від ТЦК та СП уповноваженого розглядати такі справи приймається рішення за вимогами Постанови 560. Винесення рішення . ТЦК та СП який розглядає справу про адміністративне правопорушення і виносить рішення про накладення штрафу.

. ТЦК та СП який розглядає справу про адміністративне правопорушення і виносить рішення про накладення штрафу. Термін виконання рішення. Після винесення рішення громадянину надсилається лист повідомлення про необхідність сплатити штраф. Зазвичай це відбувається через 5-10 робочих днів після розгляду справи. Якщо громадянин не сплачує штраф добровільно, може бути розпочато процедуру примусового стягнення, що здійснюється через виконавчу службу.

Що впливає на строки

Юристи розповідають, що в різних регіонах України строки розгляду справ можуть значно відрізнятися . У деяких випадках процес може зайняти від кількох днів до кількох тижнів залежно від завантаженості територіальних центрів комплектування.

Якщо громадянин змінив місце проживання або не проживає за вказаною адресою (при оновленні даних), це може затримати отримання штрафу.

У разі оскарження постанови чи процедури з боку порушника, термін просувається на період розгляду справи якщо рішення буде не на його користь.

Наслідки несплати штрафу

У разі несплати штрафу у визначений термін (протягом 15 днів після ухвалення рішення) можуть бути застосовані наступні заходи:

подвоєння суми штрафу за несплату;

примусове стягнення штрафу через виконавчу службу;

можливе відкриття нових адміністративних справ.

Раніше "Телеграф" писав, чи можуть вручити повістку в іншій області. Все залежить від виду документа.