Що має бути вказано на повістці, щоб вона вважалася дійсною (фото)
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Необхідно обов’язково звертати увагу на наповнення повістки
Чоловіки призовного віку в Україні продовжують отримувати повістки та кожному необхідно знати, що має бути зазначено у цьому документі. Є чіткі вимоги, які мають бути виконані, щоб повістка вважалася юридично дійсною.
У бланку має бути не лише графа для ПІБ та причини виклику до ТЦК, а також і ряд інших даних. Про це пише РБК-Україна.
Наголошується, що військовозобов’язані, які отримали повістку, зобов’язані з’явитися у військкомат у зазначений термін для уточнення.
Що обов’язково має бути зазначено у повістці:
- прізвище, власне ім’я, по батькові та дата народження громадянина, якому адресовано повістку;
- найменування районного (міського) ТЦК (або його відділів), що видав повістку;
- мета виклику до ТЦК;
- місце, день та час явки за викликом;
- найменування посади, власне ім’я та прізвище, підпис посадової особи, яка видала повістку, та дата її підписання – для повісток, оформлених на бланку. Такі повістки скріплюються гербовою печаткою;
- прізвище та ім’я керівника ТЦК або його відділу, дата накладання кваліфікованого електронного підпису — для повісток, сформованих за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів;
- реєстраційний номер повістки;
- роз’яснення про наслідки неявки та обов’язок повідомити про причини неявки.
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