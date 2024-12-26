Рус

Що має бути вказано на повістці, щоб вона вважалася дійсною (фото)

Автор
Анастасія Мокрик
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Що вказано у повістці Новина оновлена 26 грудня 2024, 11:08
Що вказано у повістці. Фото Getty Images

Необхідно обов’язково звертати увагу на наповнення повістки

Чоловіки призовного віку в Україні продовжують отримувати повістки та кожному необхідно знати, що має бути зазначено у цьому документі. Є чіткі вимоги, які мають бути виконані, щоб повістка вважалася юридично дійсною.

У бланку має бути не лише графа для ПІБ та причини виклику до ТЦК, а також і ряд інших даних. Про це пише РБК-Україна.

Наголошується, що військовозобов’язані, які отримали повістку, зобов’язані з’явитися у військкомат у зазначений термін для уточнення.

Що обов’язково має бути зазначено у повістці:

  • прізвище, власне ім’я, по батькові та дата народження громадянина, якому адресовано повістку;
  • найменування районного (міського) ТЦК (або його відділів), що видав повістку;
  • мета виклику до ТЦК;
  • місце, день та час явки за викликом;
  • найменування посади, власне ім’я та прізвище, підпис посадової особи, яка видала повістку, та дата її підписання – для повісток, оформлених на бланку. Такі повістки скріплюються гербовою печаткою;
  • прізвище та ім’я керівника ТЦК або його відділу, дата накладання кваліфікованого електронного підпису — для повісток, сформованих за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів;
  • реєстраційний номер повістки;
  • роз’яснення про наслідки неявки та обов’язок повідомити про причини неявки.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як перевірити, чи підлягаєте ви мобілізації. Залежить від того, коли востаннє чоловік проходив медогляд.

Теги:
#Україна #Мобілізація #Повістка