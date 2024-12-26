Що має бути вказано на повістці, щоб вона вважалася дійсною (фото)

Необхідно обов’язково звертати увагу на наповнення повістки

Чоловіки призовного віку в Україні продовжують отримувати повістки та кожному необхідно знати, що має бути зазначено у цьому документі. Є чіткі вимоги, які мають бути виконані, щоб повістка вважалася юридично дійсною.

У бланку має бути не лише графа для ПІБ та причини виклику до ТЦК, а також і ряд інших даних. Про це пише РБК-Україна.

Наголошується, що військовозобов’язані, які отримали повістку, зобов’язані з’явитися у військкомат у зазначений термін для уточнення.

Що обов’язково має бути зазначено у повістці:

прізвище, власне ім’я, по батькові та дата народження громадянина, якому адресовано повістку;

найменування районного (міського) ТЦК (або його відділів), що видав повістку;

мета виклику до ТЦК;

місце, день та час явки за викликом;

найменування посади, власне ім’я та прізвище, підпис посадової особи, яка видала повістку, та дата її підписання – для повісток, оформлених на бланку. Такі повістки скріплюються гербовою печаткою;

прізвище та ім’я керівника ТЦК або його відділу, дата накладання кваліфікованого електронного підпису — для повісток, сформованих за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів;

реєстраційний номер повістки;

роз’яснення про наслідки неявки та обов’язок повідомити про причини неявки.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як перевірити, чи підлягаєте ви мобілізації. Залежить від того, коли востаннє чоловік проходив медогляд.